互利共赢，搭乘中国发展快车

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。国家主席习近平将于11月5日出席在上海举办的第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式及相关活动，并发表主旨演讲。

接受本报记者采访的外国政要、企业家和专家学者一致认为，习近平主席连续两年出席进博会开幕式并发表主旨演讲，充分体现了中国政府对多边贸易体制、贸易自由化便利化的支持，这是中国推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的实际行动。第二届进博会将有力促进高质量商品、服务和技术在世界范围内的快速、有效传播，助推世界经济增长。

“希望在进博会上结识更多中国合作伙伴”

泰国副总理兼商业部长朱林·拉萨那威西对即将赴上海参加进博会“十分期待”。他告诉记者，中国是泰国最重要的贸易伙伴，泰国对华出口额占其出口总额的16%。此次，泰国将展示芒果干、榴莲干等泰国食品以及一些轻工业消费品。

作为本届进博会主宾国之一，捷克将设两个独立展馆，国家馆将主要展示捷克领先企业的创新产品和独特技术，参观者将会看到航空、汽车、生物、钢琴等技术和产品展示。品质生活馆将展示全球知名的捷克水晶制品和啤酒等。第二次参加进博会的捷克工贸部官员米罗斯拉夫·沙伊纳说，进博会将为捷克展示贸易、投资、旅游等领域发展成就和推动捷克产品对华出口提供难得机遇，捷克为此作了认真准备，希望“捷克制造”能给人们留下深刻印象。

此次菲律宾有32家食品公司联合参展，展区面积450平方米。菲律宾贸工部出口营销局助理局长艾格尼丝表示，菲律宾希望借助进博会的平台，扩大蔬果对华出口的种类和规模。“菲律宾企业也希望在进博会上结识更多中国合作伙伴，达成更多协议，将产品推广至中国的庞大市场。”

南非小企业发展部国际贸易促进处处长马克戈特略表示，南非小企业发展部积极支持南非企业参加进博会，“希望能够在上海发现更多优秀合作伙伴，挖掘更多市场机会，相信本届进博会将进一步推动南非产品对华出口，以此带动南非就业，促进经济增长”。

佛得角海洋经济特区总协调人科雷亚即将启程前往上海参加进博会。他说，佛得角此次参加进博会，是希望通过这一平台向中国乃至世界介绍佛得角的投资机会和特色产品，吸引更多游客和投资者前往佛得角旅游和投资。

赞比亚将作为非洲地区唯一主宾国参加今年的进博会，第二次率团参加进博会的赞比亚贸工部长克里斯托弗·亚卢玛表示，“这对于赞比亚来说是一份荣耀，更是一次难得的机会。赞方感谢中方提供的良好平台，一定会利用好进博会平台向世界更好地宣介赞比亚，不断促进两国经贸交流。”

“看好中国发展前景，愿与中国伙伴携手同行”

今年波兰将有40多家企业参加进博会。华沙商会主席马莱克·特拉契克说，商品是民众了解一个国家最直观的方式之一，“波中产业结构有很强的互补性，波兰很多优质的农产品、化妆品和家居产品在中国市场取得了不错的销售成绩，希望更多‘波兰制造’通过进博会走进中国市场，实现互利共赢”。

日本松下集团把进博会视为向中国消费者展现最新产品的重要平台。松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗说，今年进博会上松下集团展区面积达1000平方米，比去年增加了三成，希望集中展示公司旗下在中国约70家企业的最新产品。“中国已成为松下重要的消费市场，未来将成为重要的研发基地。中国有大量受过高等教育的人才，尤其是理工科人才，这将是中国未来发展的巨大优势条件之一，我们看好中国发展前景，愿与中国伙伴携手同行。”

蒙古国工商会会长都仁将随蒙古国代表团参加第二届进博会。他说：“参加过首届进博会的蒙古国企业在推销本国产品方面取得了很好效果，我们对第二届进博会充满期待。把羊绒、皮革、地毯等品牌产品推广到世界各地，对于促进蒙古国经济发展和外汇创收具有非常重要的意义。”

首届进博会参展商印尼百家适集团董事长、印尼中华总商会常务副主席张锦雄说，今年该集团将再次参加进博会。在他看来，经过多年的建设和发展，中国经济社会取得了巨大进步。“通过进博会这一平台，主动让海外品牌、厂商进入中国，不得不说，这正是今日中国自信的一种表现。”

西班牙巧克力企业拉卡萨首席执行官卢卡斯·拉卡萨去年曾赴华参加首届进博会，展会规模之大、参展企业和民众之热情给他留下了深刻的印象，也让他看到了中国市场的巨大潜力，为此，今年他早早报名参加进博会。拉卡萨表示，其公司产品进入中国市场时间较短，目前在华市场规模仍较小，而进博会恰恰为其提供了一个展示产品、扩大知名度的舞台，也为其他西班牙中小企业拓展中国市场带来了新的机遇。在拉卡萨看来，近年来，中国经济的稳定发展为世界经济发展注入了动能，中国市场也越来越开放与包容，不断推动世界各国企业搭乘中国发展快车，共享发展机遇。

“中国不断扩大开放的承诺和行动让世界受益”

在俄罗斯科学院远东研究所所长卢贾宁看来，进博会是中国与远邦近邻携手共赢的切实举措。“中国推动共建‘一带一路’、倡导构建人类命运共同体，在实现自身发展的同时，也与合作伙伴共同发展。”

马克戈特略认为：“进博会是中国坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动开放市场的重大举措，中国不断扩大开放的承诺和行动让世界受益。”

中欧数字协会负责人克劳迪娅认为，举办进博会不仅表明中国将对外开放作为一项长期政策的决心，也切实推动中国国内消费市场升级。

巴西中国工商总会负责人加佐拉表示：“当今世界正受到保护主义、单边主义威胁，中国坚定捍卫自由贸易和开放型世界经济，为世界注入信心。”

摩洛哥前经济和财政大臣瓦拉卢认为，中国举办进博会，是坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放的举措，将推动全球贸易蓬勃发展，为世界经济复苏注入新的动力。

（本报北京、曼谷、华沙、约翰内斯堡、东京、乌兰巴托、雅加达、马德里、莫斯科、布鲁塞尔、里约热内卢、卡萨布兰卡10月29日电 记者李锋、赵益普、于洋、万宇、吕强、刘军国、霍文、徐伟、姜波、张晓东、郑彬、朱东君、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 03 版）

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