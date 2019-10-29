不负年华共蓝天 春蕾国防教育实践营活动举办

孩子们在招飞馆合唱《我爱祖国的蓝天》 中新社张瑶摄

10月18日，分别来自西藏、云南、陕西、四川、福建5个省（区）8所中小学年龄跨度从6岁到18岁的22个女孩儿在吉林长春相聚。她们身穿不同的民族服饰，讲着不同的方言，心怀不同的理想，但她们的心又跳动着如此相同的频率，正如她们一个共同的名字——蓝天春蕾。

2019年是中华人民共和国成立70周年，人民空军成立70周年，也是“春蕾计划”实施30周年。中国儿童少年基金会与空军部队结合“庆祝人民空军成立70周年航空开放活动”，针对深度贫困的“三区三州”，包括空军捐建校舍的女飞行员余旭的母校四川省崇州市崇庆中学，和1949年10月出任空军司令员，受命组建中国人民解放军空军的刘亚楼的母校福建武平湘店乡湘店中心学校，共22名春蕾女童代表开展蓝天春蕾国防教育实践营活动。

30年来，“春蕾计划”已资助女童超过369万人次，捐建春蕾学校1811所，对52.7万人次女童进行职业教育培训，编写发放护蕾手册217万套。自1995年起，广大空军官兵累计从工资、津贴中慷慨捐款1.6亿元，与中国儿童少年基金会共同实施“蓝天春蕾计划”，共资助近3万名儿童完成学业，援建102所学校、111个“儿童快乐家园”,对4080名春蕾教师及大龄女童进行职业培训。

加强国防教育，增强国防观念，提升爱国主义精神，是促进春蕾女童健康发展的重要途径。从四面八方赶来，孩子们大都第一次走出家乡，第一次坐飞机，更是第一次近距离观看飞行表演，目睹军事科技的日新月异和自由翱翔天际的奇妙与刺激，感受祖国空军的强大。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)