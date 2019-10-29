中国驻加使馆纪念白求恩逝世80周年

人民网渥太华10月29日电 (记者吴云)当地时间10月28日晚，中国驻加拿大大使馆举行“纪念白求恩逝世80周年”招待会，纪念白求恩逝世80周年。

在抗日战争期间，加拿大共产党员诺尔曼·白求恩为了帮助中国的抗日战争，不远万里来到中国，于1939年11月12日在太行山牺牲。

中国驻加大使丛培武在致辞中说，80年过去了，白求恩精神没有随着时间的消逝而消失，而是在中加两国得到传承和发扬，激励着两国医务工作者救死扶伤，为两国人民提供精湛的医疗服务。

他表示，中国一直积极倡导、弘扬白求恩精神。中国政府向非洲、亚洲、欧洲、美洲、大洋洲70多个国家累计派遣援外医疗队员2.6万多人次，诊治患者2.8亿多人次。其中，很多医务工作者像白求恩一样，选择去了最危险和最艰苦的地区，数十人献出了自己的生命。

他说，“白求恩”已不仅仅是个名字，也是国际主义、人道主义和无私奉献的象征，更是中加友好的象征。纪念白求恩医生，不仅是为了缅怀他的感人事迹，也是为了激励更多的人传承他的精神。

他最后希望，“大家一如既往地支持两国关系发展。这也是我们缅怀白求恩医生的最好方式。”

参加纪念活动的逾百来宾观看了中加联合制作的5集电视纪录片《白求恩大夫》以及中国白求恩精神研究会与加拿大龙腾集团等联合制作的纪录影片《不远万里——重读白求恩》的片花。率团访加出席纪念白求恩逝世80周年系列活动的中国白求恩精神研究会会长袁永林介绍了白求恩精神。加拿大著名白求恩专家、历史学者拉瑞·汉内特畅谈了白求恩的生平与成长经历。加拿大白求恩医学发展协会、白求恩协会、当代白求恩行动促进委员会的代表岑颖干、谷世安、马楠分别介绍了各自机构多年来发扬白求恩精神，坚持组织医疗队到中国各地义务行医的工作。拉瓦尔大学研究生马克·圣皮埃尔说，白求恩的事迹让我们可以观照自身，思考生命的价值，也为我们所做的事谋求更好的意义。

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