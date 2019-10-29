外交部:敦促美方停止对特定中企的无理打压

人民网北京10月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

问：据报道，博茨瓦纳现任总统马西西、莫桑比克现任总统纽西分别在两国近期举行的大选中以较大优势再次当选。中方对此有何评论？

答：近日，博茨瓦纳、莫桑比克顺利举行大选，马西西总统、纽西总统胜选连任，中方表示热烈祝贺。我们相信在马西西总统、纽西总统的领导下，博茨瓦纳、莫桑比克的国家发展事业将取得更大成就。

中博友谊源远流长。马西西总统执政以来，高度重视发展对华关系。在两国领导人引领下，中博关系健康稳定发展，各领域合作成效显著。中方愿同博方一道，以推动落实两国元首重要共识和中非合作论坛北京峰会成果为契机，促进两国关系不断迈向更高水平。

中莫是全面战略合作伙伴，纽西总统重视发展对华关系，多次来华访问和出席国际会议、积极推动中莫各领域交流与合作。中方高度重视发展同莫桑比克的关系，愿同莫方一道，在共建“一带一路”和中非合作论坛等框架下加强互利合作，更好地造福两国和两国人民。

问：美国联邦通信委员会计划于11月举行投票，决定是否将华为和中兴公司定为国家安全风险，这意味着他们可能将不会被列入美农村电信运营商85亿美元政府基金的可采购名单中。请问中方对此有何评价？

答：中方已多次就这个问题表明立场。我们坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下，以莫须有的罪名，滥用国家力量，打压特定中国企业。美方这种经济霸凌行径是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也不会获得国际社会的认同和支持。

值得一提的是，根据美国媒体报道，美国农村无线运营商协会（RWA）估算，25%的协会会员企业使用了华为或中兴公司的设备，更换这些设备需要花费8亿至10亿美元，一些美国农村地区可能会立即失去基本通讯网络。美方一些人鼓吹禁止本国农村电信运营商从华为和中兴公司购买设备或服务，损害的最终还是本国企业和本国消费者的利益。不知道美方对自己造成的这种风险怎么看待。

至于美方的一些言论，我想指出，绝大多数国家对“棱镜门”事件、法国阿尔斯通公司的前车之鉴都还记忆犹新，到现在为止，美方也没有向国际社会作出清楚的解释。

在此，我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对特定中国企业的无理打压，为中国企业在美正常经营活动提供公平、公正、非歧视的环境，多做有利于促进中美互信与合作的事情。

问：据报道，美国负责国际宗教自由事务的无任所大使布朗巴克近日在印度同达赖进行会见。布朗巴克称，美支持西藏人民及达赖喇嘛，认为挑选达赖喇嘛继任者不属于任何政府或实体。布还称西藏民众不被允许在西藏自由信奉宗教。中方对此有何评论？

答：十四世达赖是打着宗教幌子在境外长期从事反华分裂活动的政治流亡者，中方坚决反对任何外国官方人士同其进行任何形式的接触。美方官员有关言行违反美方关于承认西藏是中国一部分、不支持“藏独”的承诺，中方对此表示坚决反对。

活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的宗教仪轨和历史定制。中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应当遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。

我们强烈敦促美方停止同达赖集团进行任何形式的接触，停止发表不负责任的言论，停止利用涉藏问题干涉中国内政，多做有利于促进中美互信与合作的事，而不是相反。

问：据报道，美国总统特朗普昨天称，可能会同中国提前签署很大一部分贸易协议。他特别强调，这将使美农民受益。中方对此有何评论？

答：关于中美经贸问题，在不久前结束的第13轮高级别磋商中，双方在部分协议磋商上取得实质性进展。25日，双方牵头人进行了通话，同意妥善解决各自核心关切，并确认部分文本的技术性磋商基本完成。双方牵头人将于近期再次通话，在此期间，工作层将持续抓紧磋商。中方希望双方能在相互尊重、平等互利的基础上找到解决经贸问题的办法。

至于你关心的一些具体情况，建议你向主管部门询问。

问：据报道，针对所罗门群岛终止中国公司与所中部省签署的岛屿开发协议，美防长埃斯珀10月25日发表声明称，对所方决定表示欢迎，称这是加强主权、透明度和法治的重要决定，指责中国利用经济和军事手段扩大影响力。中方对此有何评论？

答：你提到的这是一起商业个案，最近媒体关注的也比较多。根据我们的了解，所罗门地方政府在与中国有关企业开展合作时，没有事先向所罗门中央政府报批，因此这一合作项目现在已经被所罗门中央政府终止。中国政府一向要求中国企业在遵守国际规则和当地法律的基础上开展对外投资合作。我们鼓励相关的中国企业同所罗门方面保持沟通，妥善解决有关问题。

这里我还想说一下，中国企业在海外包括在太平洋岛国地区投资经营，寻找合作商机，包括在此过程中可能会出现一些状况，这都是很正常的事情。美方却对这一个案表现得异常兴奋，甚至以国防部长名义对外发表声明，对中国同太平洋岛国关系极尽抹黑污蔑之能事。对于美方的这套把戏，我们已经见怪不怪了，但忍不住还是想问一下美方，你们真正关心太平洋岛国的发展和岛国人民的利益吗？还是只关心自己的地缘政治利益？我想美方对此应该有一个明确的说法。

问：你能否确认阿富汗人内部会议将于本周在北京举行？中方将在此次会议中发挥什么作用？

答：中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿富汗政府、阿富汗塔利班在内的阿国内各派开展对话，我们愿在尊重阿各方意愿基础上，为推进阿和平和解进程，包括阿人内部对话和谈判提供便利和帮助。如有这方面的消息，我们会及时发布。

(责编：崔越、刘洁妍)