新华社明斯克10月29日电 专访：参加进博会有助于挖掘白中经济合作潜力——访白俄罗斯总统办公厅副主任斯诺普科夫

新华社记者魏忠杰 李佳

白俄罗斯总统办公厅副主任、中白政府间合作委员会白方主席斯诺普科夫日前在接受新华社记者专访时表示，目前白俄罗斯对华商品和服务出口快速增长，参加第二届中国国际进口博览会将有助于挖掘两国间巨大的经济合作潜力。

斯诺普科夫说，去年白俄罗斯成功参加首届进博会。据中国商务部估计，白俄罗斯是在进博会上签约总量最多的参展国家之一。“我本人率团参加了该博览会，亲眼见证了大量协议的签约过程。”

斯诺普科夫介绍说，去年白对华商品出口增长28%，今年前8个月增长83%。白方对华服务贸易处于顺差状态，今年前7个月白对华教育服务出口增长30%，旅游出口增长113%，去年白中两国实现签证互免后到白俄罗斯留学的中国学生数量增长40%。

他说，白中两国经济合作潜力很大。白俄罗斯参加进博会、中国对白高品质食品开放市场并对白大量食品企业进行认证、利用中欧班列装载货物和电子商务的发展等都有助于挖掘两国经济合作潜力。

斯诺普科夫说，白方在总结参加首届进博会经验的基础上，今年决定改变参展方式，着重吸引白俄罗斯实业界参加进博会。届时将有百家白俄罗斯企业和单位在第二届进博会上推介有竞争力的产品和服务，并推广“白俄罗斯制造”这一品牌。

他认为，“一带一路”倡议有助于在欧亚大陆最大限度地创造良好的多边经济合作条件，实施“一带一路”倡议让沿线各国各领域关系更加紧密，加快了沿线各地区的经济社会发展。

斯诺普科夫说，参与“一带一路”建设给白俄罗斯带来不少收获。他举例道，过境白俄罗斯的中欧班列货运量增加了数倍，仅2018年过境白俄罗斯的集装箱货运量就达33.2万标准箱，比2014年增加了9倍。此外，丝绸之路经济带上的“明珠”项目中白工业园也得到快速发展，吸引了欧洲、美国、加拿大、俄罗斯等多个国家和地区的企业入驻。

斯诺普科夫强调，白俄罗斯和中国在国际舞台上的相互支持在不断增强，相互交流也在不断增加。

他表示，发展对华关系是白俄罗斯外交的战略方向。中国在短短数十年间走完了发达国家几百年走过的进程，白俄罗斯钦佩中国在经济可持续增长和建设小康社会方面所取得的成功，“与强大的中国在一起，白俄罗斯也会强大起来”。

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