新华社布宜诺斯艾利斯10月28日电（天下人物）从阿根廷总统夫人到总统再到副总统，她的传奇人生在继续

新华社记者倪瑞捷

27日，克里斯蒂娜在阿根廷总统选举中当选副总统。从总统夫人到总统再到副总统，这位66岁的传奇女性实现了一次又一次华丽转身。

初入政坛 帮助丈夫上台

1953年，克里斯蒂娜出生在阿根廷布宜诺斯艾利斯省拉普拉塔市的一个普通家庭。1970年，她考入拉普拉塔国立大学学习法律。

大学期间，克里斯蒂娜结识了在同一所大学学习的基什内尔。两人都深受阿根廷左翼思潮影响，同情底层民众。1975年，克里斯蒂娜与基什内尔结为夫妇。

1979年，获得法学博士学位的克里斯蒂娜跟随丈夫回到家乡、阿根廷南部的圣克鲁斯省，开办了一家律师事务所。1983年，克里斯蒂娜初入政坛，6年后当选为圣克鲁斯省众议员。

在2003年基什内尔竞选总统期间，克里斯蒂娜利用积累多年的政治资源帮助丈夫竞选，她优雅的谈吐、得体的举止为丈夫加分不少。最终，基什内尔当选总统，克里斯蒂娜成为阿根廷第一夫人。

克里斯蒂娜穿着时尚，演说能力极强。她不仅积极维护妇女与弱势群体权益，还经常以第一夫人的身份出国访问。阿根廷民众认为她可与庇隆夫人媲美，称其为“庇隆夫人再世”。

八年总统 尽显强人本色

基什内尔于2003年执政后，阿根廷经济逐渐走出2001年爆发经济危机后的低谷。不少阿根廷人都认为，基什内尔任期内实现经济复苏，他的“首席顾问”克里斯蒂娜功不可没。2007年，以执政党候选人身份参选的克里斯蒂娜受到选民欢迎，毫无悬念地当选总统。

克里斯蒂娜上台后延续了丈夫的理念，继续推行“庇隆主义”政策。她主张政府对经济实行干预，管控外汇和资本市场，提高民众福利。

2010年10月27日，基什内尔突发心脏病离世，享年60岁。在基什内尔的悼念仪式上，克里斯蒂娜一袭黑衣，面容哀伤。阿根廷民众高呼：“坚强，克里斯蒂娜！”

2011年，克里斯蒂娜在选举中以绝对优势连任阿根廷总统，高支持率证明民众对其执政成绩的认可。

８年总统任上，克里斯蒂娜在外交方面颇为活跃，不仅帮助阿根廷争取投资和发展机会，也提升了阿根廷的国际影响力。她力推改革，建立新的货币和金融体系，同时继续投身慈善和福利事业，帮助穷人改善生活。

强势回归 续写传奇人生

今年5月，克里斯蒂娜宣布与丈夫和自己总统任内的内阁首席部长费尔南德斯组成竞选搭档，自己竞选副总统，费尔南德斯竞选总统。竞选期间，他们推出管控金融风险、保障公共服务、提高民众福利的主张，很快赢得中下层民众的支持。

阿根廷舆论认为，克里斯蒂娜作风强硬，为人温和谦逊的费尔南德斯正好可以与她互补。

27日，在基什内尔去世九周年之际，克里斯蒂娜与费尔南德斯赢得大选胜利，为自己的传奇人生再添一笔。阿根廷媒体将他们的胜利称为“基什内尔主义”和“庇隆主义”的回归。

克里斯蒂娜在胜选后的演讲中说：“今天，费尔南德斯当选总统，他面临巨大的责任和艰巨的任务，这一任务需要所有阿根廷人的参与、配合与支持。”她还呼吁现总统马克里在卸任前能够采取一切必要措施，缓解阿根廷目前恶劣的经济形势。

通胀率高、外汇储备短缺、债务压力大……阿根廷经济再次陷入危机，克里斯蒂娜和费尔南德斯面临不小挑战。阿根廷民众期待他们能够力挽狂澜，带领阿根廷走出经济困境、实现复苏。

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