新华国际时评：50年巨变，互联网精神的现实启示

新华社北京10月29日电 题：50年巨变，互联网精神的现实启示

新华社记者刘石磊

29日，世界迎来互联网诞生50周年。半个世纪前人们不会想到，世界会如今天这般紧密相连。互联网诞生50年来，不断激发创新、驱动发展，把世界变成“鸡犬之声相闻”的地球村。以联通共享、开放合作为内核的互联网精神，照耀着人类社会不断前进的步伐。

历史埋下了充满戏剧性的伏笔。1969年10月29日，随着美国斯坦福大学和加州大学洛杉矶分校的计算机首次连接起来，互联网前身、美国军方组建的“阿帕网”诞生。互联网就这样诞生于美苏冷战的割裂与对抗年代，却前所未有地推动了世界的联通与发展，在半个世纪的全球化进程中扮演了关键的技术角色。

50年来，互联网不断激发创新。一方面，互联网技术“自我更新”能力强，创新活跃——世界知识产权组织报告显示，过去20年，全球专利申请量前30名的企业中，互联网相关领域企业占据八成；另一方面，互联网应用广泛、创新带动作用大——在“互联网+”赋能之下，工业、农业、医疗、教育等产业，近年来都焕发出新的生机。

50年来，互联网不断驱动发展。20世纪末，以计算机、互联网为标志的数字革命带来巨大繁荣，美国经济、科技超级大国地位得以巩固；如今，以物联网、大数据等为代表的数据革命方兴未艾，互联网驱动作用从“波浪式”转向常态化，成为全球经济发展强大而稳定的引擎。今年9月联合国发布的《数字经济报告》显示，全球数字经济总量已达到11.5万亿美元，占全球经济总量的15.5%。

50年来，互联网不断造福人类。借助“无远弗届”的互联优势，网络拉近了人们的距离，改变了传统时空观，让越来越多的人享受到信息化发展成果。除了“连接”，互联网还深刻改变了每个人的生活方式，网络购物、共享出行、移动支付、远程教育等等，都已走进人们的日常生活。作为互联网应用的佼佼者，2018年中国电商巨头阿里巴巴旗下平台“双十一”交易总额逾300亿美元，美国感恩节全周销售总额约242亿美元。几乎很难想象，没有网络，如今的世界会是什么样。

网络的本质在于互联，信息的价值在于互通。在新一轮科技革命和产业变革之下，互联网发展动能将更加强劲，发展空间将更加广阔。“互联网的迭代推动人类社会进入全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的智能时代。”中国工程院院士邬贺铨说，“这也让互联网人不断发掘自身潜力，积聚信心与力量面向更加精彩、富有挑战的未来。”

50年的互联网故事不只讲述了技术更迭，也蕴藏着兴替之道。从当初的一个只有几台电脑的局域网，发展到现在深深嵌入人类社会架构方方面面、用户超过全球人口总数50%的超级网络，短短半个世纪，互联网技术广泛普及、迅猛发展并推动人类进步，正是源于它满足了人类本性中相互沟通、相互协作的需求，顺应了人类社会不断走向开放融合的必然趋势。

然而任何事物都有其两面性，网络空间如同现实社会，问题与挑战尚存：信息技术滥用、网络空间军备竞赛、黑客攻击和网络监听等仍是互联网安全和秩序的主要威胁；国际网络空间治理、未成年人网络保护、网络数据安全、数字经济健康发展等仍是互联网法治体系亟需完善的领域。发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。

站在历史发展的十字路口，互联网凝聚的人类智慧与精神内核为当下带来启示：封闭割裂的单边主义、保护主义是倒退逆流，联通共享、开放合作才是繁荣与进步的原动力。人们相信，只要各国顺应时代潮流，勇担发展责任，共迎风险挑战，共同推进网络空间全球治理，网络空间命运共同体必将更具生机活力，互联网之光必将在人类共同家园更加熠熠生辉。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)