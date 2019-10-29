中美关系健康发展造福两国和世界

人民网拉斯维加斯10月28日电（记者王如君）中国驻美国大使崔天凯28日在美国休斯敦出席乔治·布什美中关系基金会举办的“美中关系四十周年”研讨会并发表主旨演讲，强调中美关系健康稳定向前发展，能够更好地造福两国人民和世界人民。

崔天凯说，美国前总统老布什从担任驻华联络处主任，到冷战后面对中美关系的激流险滩，始终坚持两国相互尊重，通过接触、对话增进相互理解和信任。这不仅很好地服务了美国的根本利益，也为两国共同开辟了光明前景。他的战略远见和历史贡献值得中美两国人民共同铭记。

崔天凯表示，中美建交40年来，两国关系取得历史性发展，经济紧密交融，人文交往广泛深入，在促进世界和平与繁荣方面的共同利益与合作需求达到前所未有的水平。然而，今天中美关系正被建交以来罕见的乌云所笼罩。贸易战、“新冷战”、“脱钩”、“文明冲突”等极端理念甚嚣尘上，有些甚至成为美国所谓“全政府对华战略”的一部分。这给我们敲响警钟，提出一个根本性问题：美国是否准备同中国这样一个文化和政治制度不同的大国和平共处、共同发展?对于更多快速发展的新兴大国，美国又会做出什么战略抉择？

崔天凯指出，新中国成立70年来，成功走出一条具有中国特色的社会主义道路，深刻改变了中国，积极影响了整个世界。如果说其中有什么秘诀，那就是，我们坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，聚精会神使中国成为更好的国家。同时，中国从来不追求一枝独秀，更不会做损人利已的事。我们相信合作共赢。所以，我们主张各国一起构建人类命运共同体。

崔天凯说，我希望美国对华政策能够基于现实，保持理性，而不要被偏执和误判引入歧途。仇恨、排外、封闭从来不是世界任何文明的核心价值。文明使人类走向光明，而这些负面理念代表着黑暗。任何信奉和鼓吹这些东西的人，可能身居高位，但已远离文明。

崔天凯表示，今天，中美关系站在新的十字路口，两国关系的未来取决于我们今天作出的选择。面对复杂严峻形势，我们同样要有穿透乌云的远见与信心。中美贸易谈判不久前取得实质性进展。我们希望，中美两国在平等和相互尊重基础上继续谈判对话，达成互利共赢的结果。这才是中美应共同秉持的相处之道。中美经济融合、共同发展的大趋势无法阻挡。“脱钩”在中美两国都不得人心，美国与中国“脱钩”就是与机遇“脱钩”。不久前开市客首家中国门店在我的家乡上海开张，盛况空前，充分展示了中国4亿多中等收入群体的巨大消费能力，而未来15年这一群体有望翻倍（8亿）。美国商务部把华为公司列入“实体清单”遭到很多美国公司反对，因为这不仅搅乱了国际产业链，也断了他们的财路。纪录片“美国工厂”讲述了福耀玻璃在俄亥俄州成长的经历，和中美两国工人共同创业的生动故事。市场这只“看不见的手”，中美两国人民的“企业精神”，才是推进中美互利合作的决定性力量。

崔天凯说，相互尊重、求同存异是过去40多年来中美关系不断发展的根本保障。历史充分证明，中美各自的成功对彼此都至关重要，两国完全可以相互成就，而不应相互排斥，两国合则两利，斗则俱伤。

崔天凯最后强调，今天，布什美中关系基金会，作为美国首个以前总统命名、促进美中关系的团体，已经成为中美之间友谊与合作的重要桥梁。我相信，在基金会和中美两国各界有识之士共同努力下，中美关系一定能够风雨无阻、健康稳定向前发展，更好地造福两国人民和世界人民。

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