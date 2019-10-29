国际军体理事会：军运会非常成功 传递维护和平理念

新华社武汉10月29日电（记者冯国栋）国际军体理事会主席赫尔维·皮奇里洛一行28日下午到武汉军运会联合指挥部参观。在座谈中，国际军体理事会对武汉举办的第七届世界军人运动会给予高度肯定。

皮奇里洛说，自己当选国际军体理事会主席已经一年。在这一年里，他很荣幸见证了此次军运会是如何在开幕之前就已取得成功的。他说：“中国人民解放军、武汉市政府和国际军体理事会三方携手共进、共同组成非常完美的团队，4年筹备工作非常成功。”

皮奇里洛说：“这其中既有中国政府和中国军方的大力支持，也有武汉市的广泛动员，还有20多万志愿者的积极参与。此外，还有高水平的体育设施，尤其是军运村，9300多名军体健儿在军运村相聚，获得高水平的训练条件和生活条件，35个体育场馆都是高水平赛事场馆，让运动员充分发挥出能力，打破了非常多的纪录。”

皮奇里洛说：“通过本次军运会，我们也向全世界传递了维护和平、团结友爱的理念。”

国际军体理事会秘书长多拉·曼比·科伊塔对军运会成功举办表示特别满意。他说：“从人员方面，国际军体理事会也从武汉军运会中看到了成功的经验。”

科伊塔希望自己能继续推动国际军事体育和国际体育赛事在武汉举办。“国际军体理事会除了每四年举办一次的世界军人运动会，还有每年举行的国际军人运动锦标赛。举办军运会之后，这边体育设施已经非常完善，希望能经常在武汉举办赛事。”

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