新华社首尔10月29日电 专访：“期待进博会助力外企与中国分享未来”——访韩国现代汽车集团燃料电池事业部部长金世勋

新华社记者田明 王婧嫱

“进博会是海外企业面向中国介绍企业发展愿景和未来战略的良好契机。”韩国现代汽车集团（以下简称“现代汽车”）燃料电池事业部部长金世勋日前在韩国龙仁接受新华社记者专访时表示，期待借进博会这样一个珍贵平台，外企能够与中国社会相伴发展、分享未来。

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。众多世界知名企业看准进博会机遇，纷纷报名参展，现代汽车便是其中一员，这也是现代汽车继首届进博会后再度赴展。

金世勋介绍说，第二届进博会期间，现代汽车将重点展示其在亚洲首度公开的“Hyundai 45”纯电动概念车，同时还将继续推介商用氢燃料电池车及相关技术。他说：“我们期待这些在新能源、环保领域的最新成果，能向现场参观者传达集团对助力中国社会可持续发展的思考。”

对于为何选择新能源技术作为现代汽车参展主题，金世勋归因于中国市场在世界新能源汽车行业发展中举足轻重的作用。

“过去一段时间，我们见证了中国对全球汽车电池产业产生的巨大影响力。中国的参与为提升各类电动汽车的商用化水平带来无限可能。”他说，正因看准中国在相关产业发展过程中扮演的关键角色，现代汽车才会选择在进博会上重点推介其氢燃料电池技术等优势新能源技术，寻找潜在商机。

“中国目前在大数据分析、人工智能、金融科技等诸多产业发展上均处于优势地位。我们也已注意到中国在未来产业领域蕴藏的巨大潜力。”作为一名技术出身的高管，金世勋受访中还表达了自己对中国未来产业发展的浓厚兴趣。

他介绍说，为适应中国经济转型升级，现代汽车近年来已先后在华开设研发中心、大数据中心和创新中心，并计划未来持续加大在华开展技术研发和产业投资的力度。

采访过程中，金世勋不止一次感叹中国汽车市场的蓬勃发展，感叹改革开放带给这一领域的巨大变化以及给外国企业带来的发展机遇。

他说：“中国过去40余年间实施的改革开放政策为中国和世界的经济增长都作出了巨大贡献。现代汽车2002年进入中国市场，受益于中国的改革开放政策和汽车产业的蓬勃发展，集团业务快速成长。我们相信，伴随着中国改革开放的持续深入推进，集团将实现更大发展。”

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)