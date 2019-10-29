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综述：英工商界认为“脱欧”延期是把双刃剑

2019年10月29日14:54  来源：新华网
 

　　新华社伦敦10月28日电 综述：英工商界认为“脱欧”延期是把双刃剑

　　新华社记者杨晓静

　　欧洲理事会主席图斯克28日在社交媒体推特上表示，欧盟27个成员国已同意英国提出的将“脱欧”期限推迟到2020年1月31日的申请。

　　“脱欧”期限再次延后，意味着英国将又一次暂时避免“无协议脱欧”，但同时也意味着困扰英国经济的不确定性将再一次延长。

　　尽管英国“脱欧”公投已过去三年多，但一旦真正“脱欧”，企业仍需要足够时间来应对各方面出现的新变化，因而“脱欧”协议承诺的过渡期至关重要。而“无协议脱欧”将使英欧关系立刻回到世贸组织框架下，没有任何过渡期。

　　“对很多企业来说，延长期限是一把双刃剑。”英国小企业联合会主席迈克·谢里说，“脱欧”延期可以防止眼前“无协议脱欧”带来的损害，但不会真正消除未来“无协议脱欧”的可能性，而且还会延长不确定性。

　　伦敦金融城政策与资源委员会主席孟珂琳（英文名凯瑟琳·麦吉尼斯）也认为，延期本身只是一张“创可贴”，而不是一剂可持续的“长期药方”。

　　“持续的不确定性让企业在商业投资、业务扩张和人员招聘方面缺乏决策所需的清晰度。”孟珂琳说，希望未来3个月各方齐心协力，在规定期限内找到积极的解决方案，打破英国“脱欧”僵局，让企业获得必要的确定性。

　　另一方面，“脱欧”延期也留给工商界更多时间来审查和评估新“脱欧”协议。英国政府与欧盟本月17日达成一份新“脱欧”协议。英国政府未公布对新“脱欧”协议的经济影响评估，但财政大臣赛义德·贾维德指出，新协议将结束过去几年具有破坏性的不确定性，让企业能够进行投资、招聘等方面决策。

　　德勤国际贸易政策主管萨莉·琼斯认为，新协议总体符合工商界利益，与此前的“脱欧”协议相同，新协议仍包含金融解决方案以及对工商界最重要的过渡期。

　　当前，英国工商界人士对新“脱欧”协议尚存疑虑。英国食品和饮料联合会首席执行官伊恩·赖特表示，尽管英欧双方对于未来关系的政治宣言雄心勃勃，但企业需要明确的是，英欧未来将如何签订贸易协议和实现监管协调。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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