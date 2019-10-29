新华社上海10月29日电 通讯：一瓶香水里也有大改革——路威酩轩集团亮相第二届进博会背后的“小故事”

新华社记者周蕊

消费者先对不同味道“打分”，然后由机器判断消费者可能喜欢的香味，再选择心仪的包装、饰物以及个性化刻字，一瓶独一无二的香水就这样诞生了。这种近年来在巴黎、布鲁塞尔、香港等地流行的香水个性化服务，如今走入上海。

从9下旬开始，知名国际奢侈品巨头路威酩轩集团旗下的娇兰品牌正式在中国内地向消费者提供香水个性化定制服务，第一批进入上海门店供个性化选择的香氛种类达35个，外包装选择也达8个。

不过看似简单的一项个性化定制服务的背后，却涉及复杂的监管问题：个性化包装服务如何保障质量可控？记载了个性化信息的标签二次加贴与海关现行的进口化妆品标签监管要求不符怎么办？香水的摆放和包装服务如何符合消防要求？

将这一创新服务引入中国内地前，路威酩轩集团和娇兰品牌有着各种担忧，并将这些担忧告诉了上海静安区商务委员会。

据静安区商务委员会主任林晓珏介绍，在商务部门的“穿针引线”下，多个部门主动跨前一步，持续“联手”创新监管模式。最终，这一创新服务被定为个性化服务延伸业态进行试点，行业协会制定了该领域全国首个团体标准，区市场监管局根据企业报备的管理标准进行监管；上海海关将部分口岸检验监管功能延伸，在创新监管模式的同时保障产品安全；消防部门则对香水服务的流程设计、日常管理、门店改造等提出了方案和要求，让创新服务“用得安全”。

“政府的创新监管，让我们把创新服务带到了中国内地。”路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司法规事务部总监刘庆说，“如果以传统方式进入中国，需要进口数百个不同组合的商品，物流、仓储的压力非常大，希望未来能将全球100多个香氛种类都带到中国。”

上海市商务委员会副主任刘敏指出，在消费升级过程中，要想鼓励更多企业将创新业态、服务和新品带到中国，就需要政府部门把工作做到前面，以创新的监管思维和高度的服务意识，为“新”保驾护航，擦亮“上海购物”的金字招牌。

被这种不断优化营商环境的“中国热情”打动，路威酩轩集团是最早确认参加第二届中国国际进口博览会（进博会）的企业之一。该集团将在11月举行的第二届进博会上携旗下10多个品牌亮相，并实现多款商品的“全球首秀”和“中国首秀”。

路威酩轩集团大中华区总裁吴越介绍，路威酩轩将在第二届进博会上以集团形式亮相，展示在箱包、服装及配饰、香水化妆品、珠宝和腕表、香槟和烈酒、高端品牌集合连锁零售等方面的最新发展。

“中国经济腾飞带来了消费市场的快速发展，中国消费者对全球优质产品的需求日益增长。”吴越表示，进博会凸显中国政府持续高水平开放的决心。

吴越说，企业非常期待能更好地服务更多中国消费者，也希望进博会的动力和会上的“好声音”帮助国际品牌第一时间来到中国消费者身边。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)