人民网>>国际

百家新西兰企业将集体亮相进博会

2019年10月29日13:39  来源：新华网
 

　　新华社上海10月28日电（周蕊、张曼麟）记者从新西兰贸易发展局了解到，约100家新西兰企业将亮相11月在上海举行的第二届进口博览会，展示包括乳制品、牛羊肉、水果在内的优质食品及农产品等，分享中国市场带来的商机。

　　新西兰贸发局驻沪商务参赞潘迪文介绍，在本届进博会上，将有100家左右的新西兰企业参展，其中50家左右将“组团”参展。

　　潘迪文说，中国连续多年是新西兰最大贸易伙伴，近年来两国在经济和文化方面的交往越来越密切，“可以说，我们的双边关系并不只是简单的贸易关系，同时也包括两国的文化交流。”

　　潘迪文介绍，每年都有四万名左右的中国留学生前往新西兰留学，大约45万中国游客会选择来新西兰度假，这些都见证了两国友谊的发展。

　　“中国的消费者非常喜欢新西兰的乳制品、牛羊肉和水果等优质的食品及农产品。”潘迪文表示，目前两国的双边贸易达到了300亿新西兰元，希望到2030年双边贸易额能翻一番，达到600亿新西兰元。“要能够取得这样的增长，我们需要有更多交流和合作，其中非常重要的一个活动是今年的第二届进博会。”

　　越来越多的新西兰企业正在加快进入中国市场的步伐。全球最大的乳品企业之一、新西兰恒天然集团就将在第二届进口博览会上推出芝士虾球、芝士蛋黄酥的试吃，吸引中国消费者创造更多“中西合璧”的美味菜谱。

　　在首届进口博览会期间，恒天然集团签下了多项订单，金额超120亿元人民币。这家企业相关负责人告诉记者，今年的展台面积扩大了一倍，希望将更多的优质乳品带到中国，将在第二届进口博览会上实现安满高端孕产妇奶粉的首发，满足细分市场的需求。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved