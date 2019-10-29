“魅力北京”活动让以色列民众感知中国传统文化

新华社耶路撒冷10月28日电（记者尚昊 陈文仙）体验中国书法和剪纸，观看传统舞狮表演，手绘京剧脸谱，在图片展板前感受古都的光影流转……由北京市文化和旅游局主办的“魅力北京”公众活动28日在以色列特拉维夫举行，吸引众多以色列民众参与其中，感知中国传统文化。

当日的公众活动包括非遗互动展示、“魅力北京”图片展等，旨在展示中国传统优秀文化，加深两国人民的相互理解。来自北京市文化和旅游局的负责人还就北京旅游资源、传统文化等进行了推介。

中国书法体验区里，不少特拉维夫市民手持毛笔，一笔一画地写下“福”字。51岁的迈克·达夫在现场工作人员的帮助下，用毛笔写下“生日快乐”4个汉字，作为送给女儿18岁的生日礼物。“我非常喜欢中国的传统文化，虽然还没有去过中国，但我非常向往。”达夫说。

日落时分的紫禁城、秋日静美的银杏大道、凤凰展翅般的大兴机场、五光十色的现代街区……在图片展区，40多幅摄影作品按“古都北京”“文化北京”“现代北京”“时尚北京”主题排列，许多观众驻足欣赏。

“我曾经在2009年和今年两次到访北京，前后的变化很大，城市更加现代化，人们的消费水平也高了，无现金消费方式让人惊讶，期待有机会能够再到北京。”48岁的亚历克斯·卡普兰说。

中国驻以色列大使馆文化教育处主任、特拉维夫中国文化中心主任陶晨致辞时说，北京与特拉维夫自结为姐妹城市以来，交流与合作不断增加，希望越来越多以色列朋友到访北京。

北京市文化和旅游局非物质文化遗产处处长张迁表示，希望通过一系列特色活动让以色列民众感受底蕴深厚而又朝气蓬勃的北京。

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