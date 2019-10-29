中国代表：中方将一如既往站在和平与正义的一边

人民网10月28日联合国电（记者 杨俊）联合国安理会28日就包括巴勒斯坦问题在内的中东局势举行公开辩论。

中国常驻联合国代表张军在会上发言表示：“我们缺的不是宏大的方案，而是兑现承诺的勇气和主持公道的良知。”巴勒斯坦问题是中东地区动荡不安的根源性问题，必须放在国际议程的核心位置。当前，中东和平进程陷于停滞，围绕耶路撒冷最终地位问题的冲突仍在持续，巴勒斯坦被占领土人道主义局势依然严峻，定居点建设不断推进。中方对此深感忧虑，愿强调三点：

第一，应坚持“两国方案”的总目标。“两国方案”和“土地换和平”是国际正义的底线，不应继续后退。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，不容任何交易。国际社会，特别是对巴以有影响力的国家，应当坚持“两国方案”，坚持联合国有关决议，坚持“土地换和平”原则等国际共识，本着对巴以人民负责、对地区和平负责的精神，推动中东和平进程重回正轨。

第二，应坚持和平对话的大方向。当务之急是采取行动，防止紧张局势升级，尽早重启巴以和谈。应立即停止一切破坏和谈、损害互信的行为，切实执行安理会2334号决议，停止新建定居点和针对无辜平民的暴力行为。近期发生在阿克萨清真寺的冲突令人担忧。各方应坚持以联合国有关决议为基础，通过政治谈判解决耶路撒冷最终地位问题。应逐步重建和积累互信，为和谈创造良好条件。

第三，应坚持综合施策。在推进政治谈判的同时，要高度重视发展问题。应密切关注并改善巴勒斯坦经济和人道状况，坚持以发展促和平。中方鼓励巴以双方通过协商解决代征税款问题，呼吁切实履行《巴黎议定书》等有关国际条约，全面执行联合国有关决议，尽快全面解除对加沙的封锁。国际社会应继续坚定支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处工作，改善巴勒斯坦难民人道条件。中方愿继续在经济、金融、文化、教育、卫生等领域同巴方开展合作，以实际行动促进巴勒斯坦实现国家稳定和发展。

张军强调，当今世界面临单边主义和保护主义的突出威胁，中东地区局势紧张升级，外溢效应凸显，反恐形势日益严峻。在攸关世界前途命运的重大关头，大国对维护国际稳定负有特殊责任，安理会常任理事国更应发挥表率作用。在今年9月联大一般性辩论发言中，中国国务委员兼外长王毅就中东海湾局势提出三点倡议。俄罗斯最近也发布了《海湾地区集体安全构想》。中方欢迎任何有助于中东地区实现和平安全的对话倡议，愿同各方保持沟通。

张军表示，中方将一如既往站在和平与正义的一边，坚持通过对话协商解决争端，通过国际合作应对共同威胁，推动建设持久和平、普遍安全的世界，为维护国际和平与安全发挥建设性作用。

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