新华社首尔10月29日电 专访：“中国政府的反腐工作非常有力度”——访韩国国民权益委员会委员长朴恩正

新华社记者田明 耿学鹏

“中国政府目前开展的反腐工作非常有力度，也非常成体系。如持续推进，一定会取得很好的成果。”韩国国民权益委员会委员长朴恩正日前在首尔接受新华社记者专访时表示。

作为韩国政府内部资深反腐反贪官员，朴恩正积极评价中国反腐努力。“据我了解，近年来中国为整治腐败问题，一直致力于相关制度改革，监督公职人员清正廉洁履职，以及通过修订相关法律中的条款，加大对于腐败行为的惩处力度。”

朴恩正对中国为推动反腐而实施的国家监察体制改革尤为赞赏。“值得一提的是，去年中国组建了国家监察委员会这一强有力的监察机构，负责调查所有涉及公职人员的腐败行为。”她表示，从中能够看出中国政府的反腐决心是多么的坚定。

朴恩正所在的韩国国民权益委员会成立于2008年2月，是负责统筹各部门反腐工作、推动反腐败法案与制度贯彻落实的政府机构，曾因推动韩国史上最严厉反腐败法案《禁止不正当请托与收受财物法》于2016年生效而一度被国际舆论关注。该法案对政府机构、国有企业、学校、媒体、律所等四万多个机构的招待、宴请和礼品收受等作出了详细规定和限制，在韩国社会产生很大反响。

“韩国社会一度把超过必要限度的‘请客’文化和‘走后门’当成惯例，但是这一法案出台后，包括公职人员在内的全体韩国民众都在对这样的文化进行反思并践行改变。”朴恩正说：“我认为在这一过程中，法案发挥了十分关键的作用。”

她介绍，为推动实现建设“清正廉洁的韩国”目标，韩国国民权益委员会已同其他部门一道，于去年4月出台“五年反腐败综合计划”。该计划囊括50项重要课题，将反腐政策的适用范围，从政府机关和国有企事业单位扩大至各类私营主体。

谈到多年推动反腐工作的心得，朴恩正坦言，反腐工作的开展，不仅需要政府的坚定支持和大力推动，也需要一个能够保护所有清正廉洁公职人员的社会环境，此外也要注意一手抓惩处的同时，另一手加强推动腐败预防政策的落实。

朴恩正说，韩中两国在社会文化方面有着很多相似之处，在严厉打击腐败方面有着不少相同诉求，可以互相借鉴的地方很多。“我期待未来韩国能够在国际社会的反腐行动中，同中国分享更多反腐工作经验，为彼此反腐努力提供更多支持。”

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