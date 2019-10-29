美国众议院将就弹劾总统调查程序举行投票

新华社华盛顿10月28日电（记者徐剑梅 孙丁）美国众议长佩洛西28日宣布，国会众议院本周将就一项关于对总统特朗普进行弹劾调查程序的决议案举行投票。

美国媒体称，这将是民主党掌控的国会众议院首次正式就针对特朗普的弹劾调查举行全体投票，定于10月31日举行。

佩洛西在一封致联邦众议员的信中说，国会众议院依宪不必经过全体投票而开展弹劾调查，此次投票旨在“消除关于特朗普政府可否扣留文件、阻止作证、无视有适当授权的传票或继续阻碍众议院（调查）的任何疑问”。

佩洛西说，这项决议将确认现有和正在进行的弹劾调查，规定相关公开听证程序，授权提供记录文本，概述了向（众议院）司法委员会移交证据的程序，并考虑了可能的弹劾条款，规定了总统及其律师的正当程序权利。

数周来，白宫和国会共和党人一直抨击民主党人主导的弹劾调查不透明、不公平，事先未经众议院全体投票获得授权。25日，华盛顿哥伦比亚特区联邦地区法院裁定国会众议院无需投票即可进行弹劾调查，美国司法部就此裁决提出上诉。

佩洛西9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。特朗普坚称不存在与乌方的“利益交换”。

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