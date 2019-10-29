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普京与默克尔就叙利亚局势通电话

2019年10月29日10:42  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科10月28日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与德国总理默克尔28日通电话，就叙利亚局势进行了讨论。

　　据克里姆林宫网站28日发表的声明，普京向默克尔介绍了他与土耳其总统埃尔多安本月22日在索契会谈的成果。普京强调，俄土总统索契会谈期间所达成的协议将各方利益纳入考量，有助于恢复叙利亚主权与领土完整。

　　声明说，俄德两国领导人一致认为，履行俄土两国所达成的谅解备忘录有助于稳定叙利亚东北部局势，推进叙利亚政治进程，包括定于本月30日在日内瓦启动的叙利亚宪法委员会的工作。

　　叙利亚2011年发生内战。2018年1月在索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙利亚宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。叙利亚政府和反对派今年9月23日就宪法委员会权限和核心程序规则达成协议。联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森预定于本月30日在日内瓦召集叙利亚宪法委员会第一次会议。

　　本月9日，土耳其军队进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。俄土总统22日在索契举行会谈，就缓解叙利亚北部紧张局势签署谅解备忘录。双方就在土叙边界叙方一侧30公里内设立“安全区”达成共识，俄罗斯将协助库尔德武装在规定时间内撤出这一区域。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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