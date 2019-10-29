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巴格达迪遭心腹出卖　抵丧生地不足48小时

2019年10月29日10:34  来源：新华网
 

　　伴随阿布·贝克尔·巴格达迪身亡，媒体曝出多方埋线布控、锁定这名极端组织“伊斯兰国”头目藏身地的细节。

　　伊拉克安全官员说，伊拉克情报人员先前抓获一名巴格达迪心腹，后者成为追踪巴格达迪的突破口。

　　【秘密尽失】

　　路透社27日以两名伊拉克安全官员为来源独家报道，他们去年2月取得追踪巴格达迪的突破，原因是巴格达迪高级助手伊斯梅尔·埃萨维遭土耳其方面抓获，移交给伊拉克安全人员。

　　埃萨维向伊方人员供述这些年自己如何逃脱抓捕，称巴格达迪有时会在装载蔬菜、行进中的小型公共汽车上与下属开会，以掩人耳目。

　　“埃萨维提供了涉及巴格达迪行踪和藏匿地的有价值信息，帮助伊拉克多个安全机构补上‘缺失的多块拼图’，”一名伊拉克安全官员说，“埃萨维供出5个在叙利亚与巴格达迪会面的人，包括他们的详细信息以及不同会面地点。”

　　埃萨维有博士学位，伊拉克情报官员视他为巴格达迪5名贴身随从之一。他2006年加入“基地”组织，2008年遭美军抓获，在狱中度过4年。

　　加入“伊斯兰国”后，埃萨维获巴格达迪重用，接掌传达指令、挑选指挥官等工作。伊拉克政府2017年12月宣布赢得打击“伊斯兰国”的胜利后，埃萨维携妻子逃往叙利亚。

　　【辗转藏身】

　　除埃萨维提供的消息，美国、土耳其和伊拉克情报机构联合行动成为追踪巴格达迪的“转折点”。

　　伊拉克情报官员说，收网从今年年初开始，多名“伊斯兰国”高级头目落网，包括4名伊拉克人和一名叙利亚人。“他们给了我们在叙利亚与巴格达迪会面的所有地点，我们决定与美国中央情报局协调行动，在那些区域部署更多资源。”

　　这名官员说，今年年中，情报人员确认巴格达迪藏身叙利亚西北部伊德利卜省，携家眷和3名贴身随从在不同村庄之间辗转。依据多名线人的线报，伊拉克方面锁定巴格达迪的藏身地。伊方继而把信息告知中情局，后者动用卫星和无人驾驶飞机监视那处住所，持续5个月。

　　两天前，巴格达迪和家人动身离开那一栖身处，乘小型公共汽车前往邻近一处村庄，“那是他活着的最后时段”。

　　多家媒体报道，巴格达迪在丧生地逗留时间不足48小时。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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