巴格达迪身亡 多方声称在剿杀过程中有“功劳”

美国政府确认“伊斯兰国”头目阿布·贝克尔·巴格达迪身亡。伊拉克、叙利亚、土耳其27日各自声称，在剿杀巴格达迪过程中有“功劳”。

【伊方定位】

一名伊拉克安全部门官员27日告诉路透社记者：“追捕巴格达迪的伊拉克情报小组……证实，他（巴格达迪）和贴身保镖命丧（叙利亚西北部）伊德利卜省。”

这名官员说，巴格达迪试图把家人从伊德利卜向叙土边境转移时暴露藏身处。

一名情报官员说，伊方情报部门每天通报巴格达迪的动向，打击“伊斯兰国”国际联盟出动无人驾驶飞机，监视目标……“伊拉克情报部门向国际联盟传递有关巴格达迪的动向和下落，包括他丧命时所处的地点。”

一名伊拉克高级情报人员告诉俄罗斯卫星通讯社，“伊拉克为除掉巴格达迪发挥重要作用”。

一名反恐专家告诉伊拉克国家电视台，伊方帮助美方“精确定位”巴格达迪。

【土方合作】

巴格达迪在伊拉克出生，先前据信藏身伊拉克和叙利亚边境附近。

美联社报道，他的丧生地巴里沙位于叙利亚伊德利卜省伊德利卜市以北，相距叙利亚和土耳其边界“几公里”。

土耳其国防部27日说，土方配合美方突袭巴格达迪，“美国昨晚在叙利亚伊德利卜省投入行动以前，两国军事部门交换情报并配合”。

伊拉克国家电视台27日播出据称关联美军突击行动的视频。夜间画面显示发生爆炸，白天画面显示地面留下弹坑，散落沾有血渍的衣物。

一名伊拉克安全官员告诉美联社记者，面临美军突袭，巴格达迪和一名妻子引爆炸弹背心，多名“伊斯兰国”高级成员在袭击中丧生。

只是，稍后白宫记者会上，美国总统唐纳德·特朗普没有提及巴格达迪的妻子自杀爆炸身亡。

【叙方出力】

“叙利亚人权观察组织”说，国际联盟26日深夜投入8架直升机、1架战斗机，袭击巴里沙地区多个目标。

这一非官方团体说，直升机突袭持续大约120分钟，目标包括一处房屋和屋外汽车。其间，“伊斯兰国”成员使用重型武器还击。

“伊斯兰国”今年3月失守在叙利亚的最后据点，即东部代尔祖尔省巴古兹镇，一些高层成员据信逃至伊德利卜省。美联社报道，巴里沙周边大部分区域由一个与“伊斯兰国”敌对的武装组织控制。

“叙利亚民主军”27日说，它与美方配合，使26日晚的行动得以“成功”。这支库尔德武装的发言人穆斯塔法·巴利在社交媒体写道：“我们强势和有效的行动再次显现我们（对‘伊斯兰国’）穷追不舍的投入和决心。”

按“叙利亚民主军”总指挥马兹卢姆·阿卜迪的说法，这一武装与美方有情报交流。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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