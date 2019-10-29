“伊斯兰国”头目巴格达迪：恐怖和死亡之路

“伊斯兰国”头目阿布·贝克尔·巴格达迪在美军特种部队26日突击行动中身亡。

【一度入狱】

巴格达迪2014年7月4日在伊拉克第二大城市摩苏尔努里清真寺首次公开露面。他原名易卜拉欣·阿瓦德·萨马莱，1971年在伊拉克首都巴格达以北萨迈拉镇附近的贫困区域出生。

巴格达迪的家人是萨拉菲派，信仰极度保守的逊尼派教义。受家庭影响，他2003年加入萨拉菲圣战派。

美国那一年入侵伊拉克。巴格达迪因为反对美国军事行动而遭逮捕，监禁在布卡监狱直至2004年2月。美方人员当时认为，巴格达迪只是“煽动者”，而非“军事威胁”。

【兴风作浪】

巴格达迪获释后加入“基地”组织在伊拉克的分支，随后接管这一分支。

叙利亚2011年爆发内战，他借机扩张自己旗下的组织。受他领导的“伊拉克伊斯兰国”与叙利亚“支持阵线”合并，成为“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”。

巴格达迪2013年与“基地”组织头目艾曼·扎瓦希里“闹翻”，开始“单干”。他的追随者2014年得以控制伊拉克和叙利亚大片土地。那一年6月，巴格达迪宣布建立一个所谓的“哈里发国”。

“伊斯兰国”2016年进入鼎盛时期，控制叙利亚北部幼发拉底河和底格里斯河流域村镇到巴格达郊区数以百万计民众。

与“基地”发动大规模袭击不同，巴格达迪和其他“伊斯兰国”头目主张支持者就地投入暴力行动。这一组织声称在全球多地发动袭击，包括法国首都巴黎、法国南部城市尼斯、英国首都伦敦、英国北部城市曼彻斯特、德国首都柏林。

【穷途末路】

巴格达迪行踪隐秘、极少公开露面。美国悬赏2500万美元抓捕他。

2017年6月，一度传出巴格达迪在叙利亚北部城市拉卡遭俄罗斯战机炸死。他随后发布音频文件，否认自己丧生。

巴格达迪疑似今年4月最后一次“发声”，承认“伊斯兰国”失守在叙利亚的最后据点。伴随“伊斯兰国”衰落，巴格达迪隐姓埋名，在叙利亚和伊拉克边境辗转，只有司机和两名保镖跟随。他担心遭刺杀和下属背叛，不用手机，经由多名线人与在伊拉克的两名主要助理联系。

路透社报道，“伊斯兰国”“国防部长”伊亚德·奥贝迪可能成为巴格达迪的继任者，但此人目前不知所踪。（包雪琳）（新华社专特稿）

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