北京语言大学孔子学院联盟工作会在关西外国语大学举办

人民网东京10月28日电（记者刘军国）10月26日至27日，2019年北京语言大学孔子学院联盟工作会在日本关西外国语大学召开。中外嘉宾就加强校际之间的双边、多边合作，深化孔子学院联盟合作共赢等问题进行了深入讨论，对孔院未来发展提出了许多具有建设性的意见。

本次联盟会分为校长圆桌会和院长论坛两部分。日本关西外国语大学理事长谷本荣子、短期大学副校长谷本和子、伊斯兰堡国立现代语言大学校长穆罕穆德·贾法尔、日本北陆大学理事长小仓勤、专务理事周航、土耳其奥坎大学校长穆斯塔法·科萨克、罗马尼亚康斯坦察奥维第乌斯大学校长索林·鲁吉纳、副校长米哈伊·格尔图、伊斯兰堡国立现代语言大学副校长穆罕穆德·易卜拉欣、罗马尼亚锡比乌卢奇安布拉卡大学副校长莉维亚·艾莉等11位联盟大学校领导和12所孔子学院的中外方院长出席了会议。

北京语言大学副校长张旺熹致欢迎词并主持校长圆桌会议。校长圆桌会上，联盟会大学校长们主要就孔子学院危机应对与预警机制、孔子学院建设成功经验、孔子学院丰富校园多元文化氛围以及国际教育项目与学生培养四个主题展开讨论；各国孔子学院代表则从高层次人才培养与教育创新合作和孔子学院建设经验分享与危机应对两方面，对孔子学院联盟内的课程互通、学分互认、教学标准、人才交流以及全球先进孔院建设、本土汉语师资培养、孔子学院危机应对与预警机制等问题，进行了探讨。

穆罕穆德·贾法尔率先发言，感谢北京语言大学和关西外国语大学提供本次交流平台，并介绍了巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院的情况，表达了与北京语言大学合作开展本土汉语师资建设的愿望。

谷本荣子提到，教育乃百年大计，教师质量的高低是教育成功与否的重要保证，因此提高教师素质是当前日本大学改革的目标。关西外国语大学短期大学部副校长谷本和子则介绍了关西外国语大学与北京语言大学的本科生联合培养计划，并表示希望有机会与孔院联盟内的大学就留学生派遣项目展开合作。

索林·鲁吉纳在发言中提到，作为最年轻的联盟会成员，这是奥维第乌斯大学孔子课堂首次参会，他详细介绍了加入孔院大家庭的历程，表示希望在经济、学术研究方面，与一带一路沿线国家合作，进一步推动其他国家与罗马尼亚的友好往来。

院长论坛由日本关西外国语大学孔子学院院长靳卫卫教授主持。日本北陆大学孔子学院外方院长叶秋男提出，孔子学院的发展应该各具特色，并介绍了北陆大学孔子学院以体育交流促进中日青年友好往来的成功经验。

美国西密歇根大学孔子学院外方院长曾缨介绍了孔子学院的课程互认及建立学生交换“直通车”机制，并表示孔子学院联盟为他们的学生提供了更多的机遇与选择，也为合作方学生进入西密歇根大学交换学习和深造创造了途径。

德国波恩大学孔子学院中方院长李京晔介绍了波恩孔院打造文化品牌的相关事例，如加盟贝多芬音乐节，参加莱茵狂欢活动等，充分结合当地优质资源，打造孔子学院文化品牌。

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