人民网>>国际

摩洛哥哈桑二世大学“中国馆”举行揭牌仪式

2019年10月29日09:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网卡萨布兰卡10月28日电（记者 黄培昭）当地时间10月28日，由中国国务院新闻办公室主办的摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学“中国馆”揭牌仪式在卡萨布兰卡举行。国务院新闻办公室副主任郭卫民、中国驻摩洛哥王国大使李立，以及摩洛哥卡萨大区议会副主席热马里、卡萨布兰卡哈桑二世大学校长阿瓦迪福·海雅尔教授、副校长艾尔·赫迪维、摩洛哥中国友好交流协会主席哈利勒等80多位中摩方嘉宾出席了活动。

郭卫民在致辞中表示，在习近平主席和穆罕默德六世国王的亲自引领和推动下，中摩两国于2016年正式建立战略伙伴关系，政治互信日益巩固，各领域合作成果丰硕。哈桑二世大学作为摩洛哥规模最大、历史最悠久的公立大学之一，在推动中摩教育和文化交流方面发挥了积极作用。正是基于哈桑二世大学深厚的人文积淀和开放的办学理念，中国国务院新闻办公室与其合作建设了“中国馆”。该馆配备了2000余种介绍中国经济、政治、文化、社会、生态、科技等方面的优质图书和音像影视产品，以及大量的数字资源，为摩民众全面了解和感知中国提供了重要窗口，为中摩开展学术和文化交流提供了高端平台。

配合“中国馆”揭牌仪式举办的“辉煌历程 盛世华章——新中国成立70周年图片展”活动，旨在对外展示新中国70年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，特别是党的十八大以来，在习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就，让摩洛哥民众通过近距离感受中国的发展变化，切实增进对新时代中国的情感认同、理性认知和正面预期。

本次活动由中国图书进出口（集团）总公司承办。活动期间，中国国务院新闻办公室对外推广局一级巡视员、副局长凌厉同卡萨布兰卡哈桑二世大学副校长艾尔·穆·赫迪维签署了“中国馆”共建协议。“中国馆”是中国国务院新闻办公室对外介绍中国、促进中外文化交流的品牌项目，通常设在对象国的国家图书馆、著名大学等地方。哈桑二世大学“中国馆”是中国国务院新闻办公室在海外设立的第20个“中国馆”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved