摩洛哥哈桑二世大学“中国馆”举行揭牌仪式

人民网卡萨布兰卡10月28日电（记者 黄培昭）当地时间10月28日，由中国国务院新闻办公室主办的摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学“中国馆”揭牌仪式在卡萨布兰卡举行。国务院新闻办公室副主任郭卫民、中国驻摩洛哥王国大使李立，以及摩洛哥卡萨大区议会副主席热马里、卡萨布兰卡哈桑二世大学校长阿瓦迪福·海雅尔教授、副校长艾尔·赫迪维、摩洛哥中国友好交流协会主席哈利勒等80多位中摩方嘉宾出席了活动。

郭卫民在致辞中表示，在习近平主席和穆罕默德六世国王的亲自引领和推动下，中摩两国于2016年正式建立战略伙伴关系，政治互信日益巩固，各领域合作成果丰硕。哈桑二世大学作为摩洛哥规模最大、历史最悠久的公立大学之一，在推动中摩教育和文化交流方面发挥了积极作用。正是基于哈桑二世大学深厚的人文积淀和开放的办学理念，中国国务院新闻办公室与其合作建设了“中国馆”。该馆配备了2000余种介绍中国经济、政治、文化、社会、生态、科技等方面的优质图书和音像影视产品，以及大量的数字资源，为摩民众全面了解和感知中国提供了重要窗口，为中摩开展学术和文化交流提供了高端平台。

配合“中国馆”揭牌仪式举办的“辉煌历程 盛世华章——新中国成立70周年图片展”活动，旨在对外展示新中国70年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，特别是党的十八大以来，在习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业发生的历史性变革、取得的历史性成就，让摩洛哥民众通过近距离感受中国的发展变化，切实增进对新时代中国的情感认同、理性认知和正面预期。

本次活动由中国图书进出口（集团）总公司承办。活动期间，中国国务院新闻办公室对外推广局一级巡视员、副局长凌厉同卡萨布兰卡哈桑二世大学副校长艾尔·穆·赫迪维签署了“中国馆”共建协议。“中国馆”是中国国务院新闻办公室对外介绍中国、促进中外文化交流的品牌项目，通常设在对象国的国家图书馆、著名大学等地方。哈桑二世大学“中国馆”是中国国务院新闻办公室在海外设立的第20个“中国馆”。

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