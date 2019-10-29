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野火失控！20万居民被强制疏散 加州进入紧急状态

2019年10月29日09:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山10月29日电（宫欣）正在与加州十几起野火奋力拼搏的消防员们遭遇了一个新的噩梦。当地时间10月28日周一早上，一场名为盖蒂（Getty）的野火在谢尔曼奥克斯（Sherman Oaks）附近的405高速公路西侧爆发。

当地消防部门表示，目前盖蒂大火已经烧毁了至少400英亩，几个社区接到了疏散命令。

该地区以高房价和诸多名人居住而闻名。NBA球星勒布朗·詹姆斯和著名演员、前加州州长阿诺德·施瓦辛格是众多被要求强制疏散的居民之一。

勒布朗·詹姆斯发推特表示他和家人不得不撤离家中，四处开车找寻住所，“这些洛杉矶山火可不是开玩笑的。我不得不从家中被紧急疏散，开车带着家人四处寻找住处，目前还没有着落。”

随后他通过推特表示，一家人终于安顿下来。“我为这个地区现在可能受到大火影响的家庭祈祷，请大家尽快到安全的地方。”

阿诺德·施瓦辛格也在推特上宣布他已经撤离。施瓦辛格在推特上说：“如果你在疏散区，不要胡闹。”我感谢世界上最好的消防队员，他们是真正的行动英雄，冒着危险来保护他们的加州同胞。”

随着野火威胁急剧升高，加州目前各地共有十余处火灾，近20万人被强制疏散，近400个建物受损或全毁。正在肆虐索诺马地区金凯德大火的情况最为危急，是目前正在燃烧的十几场野火中最大的一场。加州州长纽森已宣布全州进入紧急状态。

加州消防局周一上午汇报了金凯德大火的最新情况，大火一夜之间蔓延至6.6万多英亩，控制率仍在5%，摧毁了近100栋建筑物，近8万座建筑受到威胁。 

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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