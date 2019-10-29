山火肆虐 美国加州全州进入紧急状态

人民网洛杉矶10月28日电（记者王如君）由于山火肆虐，数十万人被下令撤离家园，电力公司预防性断电，美国加利福尼亚州州长纽森27日宣布全州进入紧急状态。

由于26日、27日这个周末加州北部山区狂风大作，有的地方风力已达到“飓风级别”，距离旧金山湾区150多公里的葡萄园区遭遇了金凯德山火（Kincade Fire），比2018年灾情还要严重，成为该地区历史上最严重的山火。目前过火面积已超过47万平方英里，79座建筑被烧毁，20多万人被紧急撤离。

由于火势太猛，加州最大的供电公司太平洋电气公司为了预防输电线路引起更多火灾，不得不停止供电，导致了许多城镇的居人不只受到山火惊吓，还受到断电之苦。200多万人日常生活受到严重影响。

更为严重的是，目前加州北部山火严重，但中部、南部一些山区也在燃烧，共有十几处山火的熊熊烈焰造成了严重威胁。山火附近的城镇都在采取措施，危险区域住户被通知撤离，学校停课，公共设施被暂时关闭。

美国国家气象局说，这场狂风要持续到28日，下半周可能还会有强风来袭，未来形势不容乐观。目前，加州已动用了3000多名消防员以及各种大型机械在一线灭火。加州州长纽森27日表示，加州政府正在运用“一切可能的资源”应对山火，力争早日消除威胁。

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