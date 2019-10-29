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3300万发！美国边检机构子弹订购量大

2019年10月29日08:56  来源：新华网
 

美国海关与边境保护局已经为下属边防巡逻队新配发的格洛克9毫米手枪购买将近3300万发子弹，今后5年可能再购买超过3亿发子弹。

彭博社27日报道，海关与边境保护局正逐步改用格洛克公司生产的新型9毫米口径手枪，因而以989万美元价格向温切斯特军火公司购买3290万发特制9毫米“卢格尔”弹头尖端中空的空尖弹。一份相关合同24日公开。

海关与边境保护局预期明年晚些时候再签订一份金额8000万至1亿美元的5年期合同。依据两份合同所示定价，每发子弹大约30美分，意味着海关与边境保护局打算5年内再购置超过3.3亿发子弹。

海关与边境保护局去年4月订购总金额8500万美元的格洛克手枪，包括一种尚未投入市场的G47新型手枪和两种小型格洛克手枪。作为美国最大的执法机构之一，海关与边境保护局超过5万名雇员有权随身携带武器。这一机构先前配备的手枪每季度损耗将近1000把。

按照彭博社的说法，尽管海关与边境保护局订购的子弹数量看似惊人，佩枪雇员对子弹的实际需求量很大。他们需要定期接受实弹射击培训。

按照海关与边境保护局的数据，这家机构的执法人员平均每天逮捕超过1000人，收缴大约2087千克毒品以及29万美元没有申报或非法携带的现金。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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