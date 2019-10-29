庆祝中匈建交70周年纪录片在匈牙利国家电视台开播

人民网布鲁塞尔10月28日电 （记者 任彦）为庆祝中国和匈牙利建交70周年，由匈牙利哈弗莱斯特国际文化传媒公司制作的三集专题纪录片《见证友谊》28日在匈牙利国家电视台开播。纪录片通过珍贵的历史影像资料和多位亲历者和见证者的独家专访，把匈中两国关系70年不平凡的发展历程如实呈现在观众面前。

该纪录片根据主题分为三集，分别聚焦政治外交、经贸合作和人文交流，配有中匈双语字幕。哈弗莱斯特国际文化传媒公司董事长黄琪英担任该纪录片制片人，她对记者说，今年是中匈两国建交70周年，作为一名旅居匈牙利28年的华人，她想为推动中匈关系发展打造一个人文交流新亮点。

黄琪英曾在匈牙利多瑙电视台创办中匈双语栏目《走近中国》，播出50多集，成为匈牙利和欧洲观众及时了解当代中国发展的重要窗口之一。“‘一带一路’正成为联结中匈两国的新纽带，我想通过当地主流电视媒体讲好中国故事，为推进‘一带一路’民心相通做出自己应有的贡献。”在谈及拍摄纪录片的初衷时，黄琪英如是表示。

“为了全方位展现两国友好交往的历史，也为了让中匈友谊深入人心、世代相传，我把镜头对准了长期工作在推动两国关系发展第一线的重要人物身上。”黄琪英说，“他们的亲身经历和心得感悟是我们回顾两国关系70年发展史的重要路标，也是继续推进两国关系发展的重要参考，具有非常重要的历史价值和时代意义。”

记者发现，在纪录片中有多位采访对象都是见证两国从建交到现在全部发展历程的老人，如92岁高龄的匈牙利知名汉学家尤山度教授和匈牙利著名经济学家、中国问题专家戴博纳博士。他们在1950年到中国学习汉语，是匈牙利首批赴华留学生之一。他们是匈牙利政府第一代中文翻译，曾为毛泽东主席和周恩来总理担任过匈牙利语翻译。他们的故事丰富了中匈友好关系的内涵，他们的经历反映了两国人民的深厚友谊。

该纪录片在制作和播出过程中得到匈牙利外交和对外经济部、中国驻匈牙利大使馆、中国银行匈牙利分行以及当地华侨华人的大力支持。

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