英国货车惨案涉事司机出庭受审

新华社伦敦10月28日电（记者张代蕾）英国埃塞克斯郡警方28日发表声明说，日前发生在该郡的货车惨案涉事司机已于当天出庭受审。

根据声明，货车司机名为莫里斯·鲁宾逊，现年25岁，来自英国北爱尔兰，在23日案发当天即被警方拘押。他被控39项过失杀人罪以及共谋贩运人口、协助非法移民偷渡和洗钱等罪行。

鲁宾逊当天通过视频接受了英格兰地方法院的庭审。针对他的下次庭审定于11月25日在伦敦的中央刑事法庭举行。

埃塞克斯郡警方27日说，另有两男一女因涉嫌参与本案被捕，但这三人目前均已获保释。

埃塞克斯郡警方称，在涉案货车中发现的39具尸体已全部移至医院进行尸检，警方将通过比对牙齿、指纹和DNA等方式确认死者身份。警方还收集整理出受害者衣物、手机等总计超过500件物品。但核实死者身份的过程依然需要很长时间，为此警方呼吁知情者提供线索、协助调查。

埃塞克斯郡警方早些时候曾强调，遇害者的国籍和身份仍未有定论，因此呼吁媒体不要无端猜测以免妨碍和干扰调查。

英国警方23日在英格兰东南部埃塞克斯郡一个工业园区内的一辆集装箱货车里发现39具遗体。警方说，这辆货车在保加利亚注册，19日经由威尔士海港城市霍利黑德入境英国，集装箱则来自比利时。

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