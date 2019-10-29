瑞典乌普拉萨地区发生连环车库纵火案

人民网斯德哥尔摩10月28日电 瑞典乌普拉萨地区10月27日发生连环车库纵火案。

当地时间27日中午，第一个火警响起于乌普拉萨的格兰比和勒腾中间的居民地带，一个储藏室及开放式车库被点燃。下午4点刚过，距离之前纵火地点不远处，又有一个居民车库被人为点燃。傍晚约7点，再有3辆轿车在格兰比一停车场被点燃。3场大火共造成超过20辆汽车被烧毁，两个车库建筑严重受损。

乌普萨拉地区出动了3个消防局的人员去扑灭当天接二两三的大火，火势平均在两小时内得到控制，附近居民的房屋得以幸免，未受火灾牵连，也无人员伤亡。

据现场一目击者称，她看到3名约20多岁青年男子在停车场的汽车上倒汽油，然后从该区域逃离。

乌普拉萨警方表示，在相邻地点和相近时间段发生接连类似火灾并不常见，从现场烧毁车辆上发现可燃液体浸透的痕迹可判断是有预谋有计划的纵火事件。但警方目前尚不能判断以上3场大火有直接关联，但不排除此可能性。

现时警方已经对此正式立案，并开始收集相关证据及信息。与此同时，警局将投入额外人力资源加强对该区域的傍晚及夜间巡逻，希望防止出现更多类似情况。

这已经不是本年度格兰比地区第一次发生人为纵火案，今年7月，17辆汽车被焚毁；9月，5辆汽车被烧毁。

格兰比小镇位于乌普拉萨北部，常住人口不到6000人，近年来其犯罪率呈攀升趋势，犯罪分子的年轻化及出现的黑社会帮派活动引起瑞典各界的关注。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)