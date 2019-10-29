为国家长治久安 为民族万世太平（望海楼）

10月28日至31日，中共十九届四中全会将审议中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定。在新中国成立70周年之际，这一决定具有重大意义，是为人民共和国长治久安、为中华民族万世开太平的重大举措。

天下大治是历代仁人志士的不懈追求。成熟稳定的制度，是国家长治久安的基础。中国封建社会曾在世界上长期领先，离不开相继建立的郡县制、科举制等制度；发达资本主义国家的繁荣和自我调节，也离不开一套成熟的制度体系。这些都是适应了当时的社会实际和历史需要。

社会主义制度是人类历史上崭新的社会制度，为生产高度发达和人的自由全面发展开辟了道路，具有更大的优越性。同时，社会主义的理想信念，总要通过具体的制度体制来实现，这需要长期艰苦的探索。马克思主义创始人高度重视研究国家治理，但没来得及进行具体实践。列宁领导建立的第一个社会主义国家苏联，有善始而未善终，一个重要原因就是没有回答好“如何治理社会主义国家”的问题。

新中国成立以来，一直在探索国家制度建设，取得巨大成就。但由于发展起点低、外部环境复杂、经验不足等原因，一些制度还没有达到成熟稳定的程度，一些制度经常变动，一些不利因素还存在。1957年毛泽东指出，我国的社会主义制度还刚刚建立，还没有完全建成，还不完全巩固。1992年邓小平指出，恐怕再有三十年的时间，我们才会在各方面形成一整套更加成熟、更加定型的制度。

“圣人立法以导民之心”。制度建设更有全局性、稳定性，管根本、管长远。中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，中国共产党正确回答了从马克思以来的共产党人都高度重视的问题，那就是“建设什么样的社会主义国家，怎样治理社会主义国家”。

坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务。70年来，中国特色社会主义制度建设积累了丰富成果：坚持党领导一切工作，确立人民代表大会制度，民族区域自治制度和基层群众自治制度，公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度等具有中国特色的制度，经受了实践考验，已经逐步成熟。

随着世界上越来越多的人们越来越认可社会主义中国的制度优势，社会主义的吸引力感召力越来越强。中国面对着前所未有的伟大斗争，需要把自己的制度优势发挥好、巩固好，使之更加成熟稳定，确保国家长治久安。

社会主义中国的国家治理体系和治理能力现代化，一定是中国特色社会主义制度更加巩固、优越性充分展现，而不是向着其他方向成熟定型。我们治国理政的本根，就是中国共产党的领导和社会主义制度。要把我国制度优势更好转化为国家治理效能，为实现“两个一百年”奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力保证。

如果说，新中国第一代领导人回答了在落后国家如何建立社会主义制度的问题，改革开放回答了如何在全球化条件下建设社会主义的问题，那么新时代将继续回答如何实现一个社会主义国家长治久安的问题。这无论对于中华民族还是社会主义事业，都是具有深远意义的。

（作者为国际问题专家）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)