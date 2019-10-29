“在中国发展，我们有信心”（走一线，探“六稳” ③）

走进法国施耐德电气位于湖北武汉光谷的明星工厂，高效的人机协作生产场景冲击着视觉：无人物料运输车穿梭于各条生产线之间，智能机器人有序地组装并测试产品，工作人员忙着最后的贴标装箱……一批批产品从生产线进入仓库，旁边的电子屏上，闪动着不断冲高的日产量。

“市场需求在不断增加，我们也持续加大对生产能力的投入。今年武汉工厂又新增了6条生产线，总投资超过6000万元。”施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国区负责人庞邢健对本报记者说。目前，新的生产线已陆续投入运营，预计将增加10%左右的产能。

施耐德电气是全球领先的自动化企业，进入中国市场已有32年。近两年，全球贸易保护主义升温，国外更时不时有媒体和机构炒作所谓的“外资撤离中国”，施耐德又是如何决策？

“施耐德电气在中国从一家不足百人的小型合资工厂起步，目前拥有1.7万多名员工、23家工厂、8个物流中心、3个研发中心，中国已成为施耐德电气的全球第二大市场。”庞邢健非常笃定，“我们将继续加大对中国市场的投入。”

中国市场对外资外企的吸引力，不仅来自于旺盛的需求，还来自于不断改善的营商环境。

庞邢健介绍，继2011年在光谷建立第一个区域总部后，施耐德电气（中国）有限公司武汉分公司从最初的单一销售服务，到目前已经发展成为在中国内地最大的物流中心、中国客户关爱中心、中国区人力资源共享服务中心团队和中国区财务共享服务中心，是施耐德电气在华中地区最大的地区总部之一。“在此过程中，湖北省、武汉市和东湖高新区政府部门都给予了不少支持和帮助。”

从2016年起，施耐德电气武汉工厂开启了智能化改造之路，得到了武汉市相关部门的大力支持，包括技改补贴、用电用地、海关消防等多个方面。2016年当年，武汉工厂就快速获得了一笔技改补贴。“今年，我们在工业智能化改造方面又进行了不少投资，根据政策，日前我们提交了相关技改补贴申请。”庞邢健说。

享受来自于中国财政的技改补贴，让外资企业深深感到，中国吸引外资不是只看中其带来的资本或产品，而是愿意与外资企业共同成长、发展。如今，武汉工厂已成为施耐德电气全球绿色智能制造基地中的示范工厂，获得了国家级“绿色工厂”等荣誉。施耐德电气在配电设施、工业自动化产品、楼宇控制等方面的技术和产品也被广泛地应用在三峡工程、神龙汽车、光谷生物城、新世界集团、武汉保利文化广场等项目、企业中。

走访武汉期间，记者发现，外资企业与中国市场、当地政府正加快形成良性互动的局面。

今年3月，武汉市政府发布12条扩大利用外资措施，包括奖励政策、知识产权保护、降低用地用电用气等成本、引进人才等多个方面；4月，武汉专门出台方案，优化营商环境。与之相呼应的是，外商纷纷加快投资武汉的脚步。4月，东风本田第三工厂在武汉经济技术开发区正式投产；7月初，美国康明斯公司宣布，在现有1亿美元投资规模的基础上，增资1.3亿美元扩建武汉研发中心；10月中旬，法国法雷奥全球最大研发中心在武汉落地……

“武汉市在支持外资发展、优化营商环境等方面的不断努力和进步，为施耐德电气在武汉开展生产、运营提供了有利条件，将进一步促进我们在武汉的发展。”庞邢健表示。

在中国，类似的良性互动迸发出强大活力。今年以来，中国出台一系列稳外资政策，缩减全国和自贸试验区两个外商投资准入负面清单，出台2019年版鼓励外商投资产业目录、《优化营商环境条例》……不断优化的营商环境、巨大的中国市场、持续的扩大开放，使得中国依旧是各国企业最为青睐的投资目的地之一。今年前9个月，全国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%。

“中国给外资企业提供了极大的发展机遇和良好的投资环境。在中国发展，我们有信心。”庞邢健表示。

(责编：白宇、岳弘彬)