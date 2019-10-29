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云米全屋互联网家电“人—车—家”的智能互联

纳斯达克(Nasdaq)上市·高科技企业

2019年10月29日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　探索无限未来

　　携手coKiing发布AI变频空调

　　

　　近日，云米科技携手高端AI科技家电品牌coKiing在北京举办“用AI科技，探索无限未来”发布会，VIoT 5G CPE、高端AI变频空调等新品全球首发。

　　VIoT 5G CPE专为家庭IoT而生

　　VIoT 5G CPE搭载“高通平台5G SA/NSA双模芯片+Wi-Fi6芯片”应用方案，Wi-Fi下载峰值可达3066Mbps；实现One Touch一键自动组网，可支持高达256+台设备同时接入；创新四维全向5G天线，驱动全屋场景5G全覆盖。

　　四大特征诠释高端好空调

　　coKiing首发高端AI变频空调，拥有高端配置、高性能、更舒适、健康净化4大特征，诠释高端好空调。coKiing高端AI变频空调采用日本变频压缩机，具有更好的耐用性和稳定性；全线配置直流变频，节能环保更省心；搭配柔风技术，给老人和小孩贴心的呵护；内嵌IFD微静电除尘空气净化系统，高效过滤净化，为用户创造纯净安心的居住环境。

　　未来空调：“全屋温场+AI智能风”

　　coKiing高端AI变频空调，提出将空调“感知进化”，将软件算法和硬件性能相结合，创新实现“全屋温场+AI智能风”，打造5G时代智能空调。与传统空调相比，AI空调拥有AI热感慧眼、全屋温场、一键AI智能风等智能特征。AI热感慧眼，可实时感知人体温度及方位，可精准识别感知人；同时，通过植入室温传感器、声音传感器等丰富的传感器，实现全屋温场感知；告别传统手动调节温度/风力/风向，AI智能风，一键启动即可，为用户提供智能舒适体验。

　　AI变频中央空调引领生活新体验

　　作为一款全新家庭中央空调，coKiing高端AI变频中央空调Crown实行隐藏式安装设计，与家居风格浑然一体。同时，创新实现全域送风，辅以实时监测环境温度，智能调节温湿平衡，一键AI智能风带来全方位舒适体感。

　　Crown AI中央空调（一拖三）售价9999元，从定价上实践家庭普及理念。高端中央空调不再只适用于高端商业空间，而是以家用空调的价格，走进千家万户，引领家庭生活体验的全面升级。

　　高端AI科技家电品牌coKiing及高端AI变频空调的发布，表明coKiing全面开启高端家电市场的信心和决心。在未来5G浪潮下，云米科技将携手coKiing品牌，在AI技术领域持续深耕，探索对未来美好生活的设想与实践。

　　数据来源：佛山市云米电器科技有限公司


　　《 人民日报 》（ 2019年10月29日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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