中欧班列，为跨境电商插上翅膀

10月25日，中欧班列“菜鸟号”抵达比利时。图为列车正在卸货。

本报记者 任 彦摄

中欧班列（义乌—列日）“世界电子贸易平台（eWTP）菜鸟号”首趟列车日前抵达目的地比利时。这是首个贯通中国长三角区域、中亚和欧洲并服务于跨境电子商务的铁路货运专列，将提升中欧之间货物运输时效，扩大中欧贸易规模，推动中欧企业深度合作，对推动共建“一带一路”高质量发展具有重要意义。

促进欧洲各国互联互通水平

10月25日14时30分，eWTP菜鸟号首趟列车抵达列日物流多式联运货运场站。红色的机车前系着一朵大红花，车身一侧挂一红色横幅，印有“中欧班列（义乌—列日）eWTP菜鸟号首发，直联eWTP两大核心节点”的中英文字。

“我们对这趟货运列车翘首以盼，有了它，欧洲消费者可以更快地收到从中国订购的商品，能比以前快上一到两天。”列日物流联运集团总经理布莱姆·安柯斯在接车仪式上对本报记者说，这趟班列载有82个标准集装箱，货物主要是个护美妆、电子产品和家居用品等，共有20多万件。货物抵达列日后，将通过当地物流渠道迅速分发至德国、法国、荷兰、波兰、西班牙、意大利和捷克等欧洲国家。

越来越多的欧洲人喜欢从中国电商平台购买中国商品。国际邮政公司发布的跨境电商报告显示，2018年欧洲的跨境包裹中，有38%来自中国，位居第一，其次是美国，占比为15%。瑞士《商报》称，瑞士2017年接收来自中国的包裹超过1000万个，比2015年增加了两倍多。许多欧洲年轻人表示，中国产品重视新科技元素，符合当今发展潮流，许多品牌走到科技发展前列，在欧洲享有盛誉。

半个月前，安柯斯前往中国参加了这趟班列的首发仪式。他说，这趟班列10月9日从浙江义乌西货运站始发，经过17天运行，横跨亚欧大陆，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰和德国，最后顺利抵达欧洲重要物流中心列日。“列日是比利时东南部列日省的省会城市，地理位置独特，毗邻荷兰、德国和法国。从列日到阿姆斯特丹、巴黎、法兰克福等欧洲重要城市都只有几个小时的车程，列日水陆空交通设施完善，是世界各国商品进入欧洲消费市场的重要门户。”

该班列由义新欧贸易服务集团、义乌陆港集团、菜鸟网络、中外运等合作伙伴共同运营，初步计划每周运行一班。“这趟班列的定期运营使列日通往中国的跨境电商专列路线增加到两条，进一步提升了列日的欧洲物流中心地位。”安柯斯说，去年列日到郑州的跨境电商专列开通，短短一年时间内就开行了150个班次，运载了5000多个集装箱的货物，“中欧班列促进欧洲各国互联互通水平，给列日带来了前所未有的发展机遇”。

为跨境电商发展提供新通道

去年12月，阿里巴巴集团与比利时联邦政府签署《eWTP谅解备忘录》，标志着阿里巴巴集团旗下的重要项目eWTP首次落户欧洲。之前，eWTP先后落地亚洲的马来西亚和非洲的卢旺达，此次与比利时合作进入欧洲，将在全球更广泛地区推进贸易便利化，减少贸易成本，降低参与全球价值链的门槛，让中小企业加速走向世界，孵化互联网时代的全球化贸易新规则。

互联网正在深刻改变全球贸易格局，中小企业和年轻人正日益成为贸易和全球化的主力。根据欧盟最新报告，中小企业在欧洲企业中占到90%以上，比利时中小企业占比更是高达98%，电子商务是推动比利时中小企业增长的主要因素之一。eWTP进入欧洲，将帮助欧洲中小企业更好地参与普惠式全球化。

“义乌与列日虽相隔万里，但经贸往来密切，同时又都是eWTP枢纽。这趟班列的开通真正实现了义乌与列日两地的铁路干线直联，将为跨境电商发展提供新通道，有效降低平邮小包成本、提高配送效率。”义乌市副市长郭济环在接车仪式上表示，班列的开通还将丰富跨境电商品类，促进中欧贸易升级，为共建“一带一路”高质量发展提供助力。

“eWTP菜鸟号的开通是加快‘义新欧’班列实现市场化、可持续、高质量发展的重要一步，标志着中欧班列又添一条全新的运行线路。”郭济环说，自2014年以来，“义新欧”中欧班列已开行至马德里、布拉格、伦敦、列日等11条运行线路，辐射亚欧大陆37个国家和地区，实现“一带一路”沿线主要贸易国家与地区的全覆盖。共往返运行1000多趟班列，发运8万多标箱货物。

拉近中欧人民之间的距离

比利时瓦隆大区外贸与外国投资总署海外首席运营官肯佩尼尔斯在接车仪式上致辞表示，列日和义乌之间第一条铁路货运线开通，为瓦隆和欧洲出口商提供了以较低成本进入中国消费市场的新机会，列日作为欧洲物流中心的地位将更加突出，比中两国之间的联系将更加紧密。“这趟班列不仅有助于提升欧洲和中国之间的货物运输时效，也将扩大双方的贸易规模，推动欧洲和中国的企业进一步合作，通过共建‘一带一路’实现互利共赢。”

“中欧班列义乌—列日线的开通是中比两国在‘一带一路’框架下合作的新成果。”中国驻比利时大使曹忠明指出，“一带一路”倡议将中国和比利时紧密地联系在一起，双方在“一带一路”框架下的互利合作不断扩大。郑州—列日等3趟中欧班列持续运行，列日机场与11个中国机场开通货运航线，泽布吕赫港、安特卫普港与中国企业保持密切的港口海运合作。如今，中比两国企业加强电商合作，为共建“一带一路”增添新动力。海陆空互联互通进一步拉近中欧人民之间的距离。

根据国家发展改革委政策研究室最新公布的信息，“一带一路”倡议提出以来，中欧班列迅猛发展，累计开行1.82万列，开行规模年均增长达133%，运送货物近157万标箱，联通亚欧大陆110多个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。中欧班列促进了沿线国家的互联互通和经济发展，为当地民众带来了实实在在的获得感，成为各国了解和参与共建“一带一路”最直接的途径之一和广受认同的明星品牌，被誉为“一带一路”的“钢铁驼队”。中欧班列为跨境电商插上翅膀，也为促进中欧经贸往来、增进相互了解架起一座桥梁。

（本报布鲁塞尔10月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)