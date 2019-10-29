中国专家和科摩罗卫生员为当地居民送去抗疟药物。

本报记者 吕 强摄

疟疾是危害人类健康、影响社会经济发展的重要传染病。据世界卫生组织统计，2017年，全球87个国家存在约2.19亿疟疾病例，死亡人数约43.5万。其中，撒哈拉以南非洲占疟疾病例总数的92%，占疟疾死亡总人数的93%。在中国专家帮助下，非洲岛国科摩罗疟疾发病率大幅下降，已实现病例“零死亡”，并被列入世界卫生组织2021年消除疟疾国家名单。中国防治疟疾方案的成功实施，为其他非洲国家提供了借鉴，也为全球疟疾防控工作作出了重要贡献。

“我们正和中国朋友开展一场彻底消除疟疾的行动”

10月底，在科摩罗进行的第二轮疟疾防治行动已经结束，不到两个月时间，大科摩罗岛已实现全民服药。在9月初举行的启动仪式上，科摩罗总统阿扎利·阿苏马尼与政府官员带头服下抗疟药物。阿扎利表示：“我们正和中国朋友开展一场彻底消除疟疾的行动，这需要每一名科摩罗人的努力。”在中国援科摩罗疟疾防治中心技术项目专家指导下，1700多名当地卫生员走街串巷、挨家挨户地将抗疟药物发给每一位居民。

在科摩罗，居民感染疟疾的情况相当普遍，5岁以下的孩子基本上都会感染疟疾，不少人因此死亡。在大科摩罗岛疫情最严重地区之一的马卡古村，村长伊里埃瑟告诉记者：“治疗疟疾得花不少钱，有些人家庭困难，根本无法担负药费，延误治疗还会导致并发症。因病失业、因病致贫，形成恶性循环。中国朋友来了，为我们带来了健康。”

中国广州中医药大学的抗疟项目组自2007年起与科摩罗政府开展疟疾防治合作。本报记者跟随援助项目组组长李国铭和卫生员贾比尔走入一户人家。卫生员手上有一本登记册，详细记录着居民的情况，因为不同年龄段居民需要服用不同剂量。“药物不能代领，如果居民不在家，卫生员就要再来一次。”李国铭说，卫生员都经过专门培训，确保每一位居民都服药。大科摩罗岛东巴吉尼区区长萨义德·侯马迪今年70多岁，主动到各村监督，确保抗疟活动在村里顺利开展。他对记者说：“中国抗疟疾药品疗效显著。中国的无私帮助，我们感念在心。”

统计数据显示，与项目实施前的2006年相比，2017年科摩罗全国疟疾发病率下降超99%，并实现了疟疾病例“零死亡”，大科摩罗岛之外的另外两座主要岛屿莫埃利岛和昂儒昂岛已实现无疟疾本地感染。

“中国在抗击疟疾方面拥有丰富的医药卫生资源”

“此前，大科摩罗岛部分居民对药物存在抗拒心理，导致全民防治的覆盖率较低，传染源没能彻底消除。”科摩罗国家疟疾防治中心主任阿法内·巴卡介绍说，“另外两个岛的防治效果让大科摩罗岛居民吃下了‘定心丸’，对中国专家充满信任。这将为科摩罗经济社会发展提供健康保障。”

据悉，此次疟疾防治行动建立了三级防控体系：科摩罗国家疟疾防治中心、大科摩罗岛卫生厅和中国专家组成中科综合抗疟工作组领导整个行动，区域级医院负责监督实施，村一级的卫生员则具体落实到每家每户。“消除疟疾现在是我们国家最重要的任务之一，感谢中国用兄弟般的情谊帮助我们。”阿法内说。

“利用青蒿素复方对疟原虫的杀灭作用，通过全民服药清除区域性人群体内的疟原虫，从而控制疟疾流行，大幅降低疟疾发病率和死亡率。”广州中医药大学热带医学研究所所长、青蒿研究中心主任宋健平向记者介绍说，群防群治、全民服药、主动干预，这是一个从非洲国家实际出发、力求治标治本的“中国方案”。

在艰苦地区实施全民行动并非易事。由于当地户籍制度不完善，中国专家常常需要做大量工作，翻山越岭调查当地家庭情况、确定服药人数。此外，他们还要冒着登革热等其他传染病的威胁，在丛林的水洼池塘捕捉孑孓，调查疟原虫感染率。在缺水缺电的情况下，来自中国的科研团队克服重重困难搜集数据，完成了一系列科研任务。

如今，中国专家已为科摩罗建立起疟疾防控和监测体系，并为该国培养大批基层抗疟人才。“中国在抗击疟疾方面拥有丰富的医药卫生资源。”卡马尔·萨义德曾在中国留学，现任科摩罗疟疾防治中心实验室主任。他告诉记者：“在中国专家帮助下，我负责为大科摩罗岛百余名培训师组织疟疾防治知识培训，这些培训师再培训各村的卫生员。这为我们抗击疟疾提供了有效人才支持。”

“我们赞赏中国为其他国家消除疟疾所作的突出贡献”

世界卫生组织推荐将基于青蒿素的复合疗法作为一线抗疟治疗方案，拯救了数百万人的生命，使非洲疟疾致死率下降66%，5岁以下儿童患疟疾死亡率下降71%。如今，越来越多的非洲国家积极参与到运用“中国方案”防治疟疾的项目中来。其中，圣多美和普林西比、马拉维和多哥三国正在广州中医药大学团队的支持下实施疟疾防治项目。马拉维和多哥位于非洲大陆，人员和传染源流动性较大，与科摩罗这样的岛国相比，抗疟难度更高。宋健平表示，目前项目正在提高当地服药覆盖率，帮助当地建立疟疾防治体系，尤其是基层疟疾防治队伍，为社区提供抗疟基本知识教育。2017年，在多哥高原区东莫诺省开展的中多合作复方青蒿素控制疟疾示范项目，让当地疟疾感染率从79%减少到37%。

在疟疾防治领域，中国积极欢迎各方参与，共同推进非洲卫生健康事业发展。坦桑尼亚是东非疟疾高发国。2015年至2018年，由英国国际发展部出资、中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所提供方案和专家、坦桑尼亚当地卫生研究所协助实施的中坦疟疾控制示范项目取得实效。作为试点的鲁非吉地区2018年疟疾感染率下降80%以上。非政府组织比尔及梅琳达·盖茨基金会也参与其中，积极支持中坦疟疾控制示范项目继续开展。

世界卫生组织全球疟疾项目主任佩德罗·阿隆索表示：“中国有望很快消除疟疾，这将是一个巨大成就。此外， 中国还给世界带来有效的抗疟药物青蒿素和青蒿素联合疗法。我们赞赏中国为其他国家消除疟疾所作的突出贡献。”

（本报约翰内斯堡10月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 03 版）

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