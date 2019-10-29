李克强将出席上合组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议并对乌兹别克斯坦进行正式访问、出席东亚合作领导人系列会议并对泰国进行正式访问

本报北京10月28日电 （记者白阳）外交部28日就国务院总理李克强出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议并对乌兹别克斯坦进行正式访问、出席东亚合作领导人系列会议并对泰国进行正式访问举行中外媒体吹风会，外交部部长助理陈晓东、商务部部长助理李成钢介绍有关情况，并回答中外记者提问。

一、关于出席上合组织总理会议

陈晓东表示，上合组织成立18年来，坚定遵循“上海精神”，不断加强各领域合作，为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥了重要作用。在当前国际形势复杂深刻演变、不稳定不确定因素增多背景下，有关各方对上合组织的期待进一步上升，希望深化务实合作，维护安全稳定，促进共同发展。李克强总理赴乌出席上合组织总理会议对落实今年6月比什凯克峰会成果、推动上合组织务实合作、深化同相关国家友好关系具有重要意义。

与会期间，李克强总理将宣介习近平新时代中国特色社会主义思想，分享中华人民共和国成立70年来建设成功经验，突出落实比什凯克峰会成果，同与会各国领导人就增进成员国团结互信、共建“一带一路”以及经贸、产能、互联互通、金融、投资、人文等领域合作深入交换意见。会议将按惯例签署并发表《联合公报》并批准签署涉及组织建设和有关领域合作的多项文件。

李成钢表示，上合组织各国不断优化的贸易投资环境，互为补充的产业结构，日益开放的巨大市场，为深化区域经济合作开辟了广阔前景。中方希望以上合组织为平台，与各国共同推动“一带一路”建设，促进各国发展战略对接，打造共同繁荣的“上合家园”。

二、关于访问乌兹别克斯坦

陈晓东表示，乌兹别克斯坦是中国的全面战略伙伴、共建“一带一路”的重要合作对象。此访是李克强总理首次对乌进行正式访问，对推动中乌全面战略伙伴关系深入发展、促进两国共建“一带一路”合作具有重要意义。访问期间，李克强总理将同乌方就落实两国元首重要共识、推动中乌关系发展以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。双方将签署一系列合作协议，涵盖经贸、投资、科技、海关等领域。

李成钢表示，中乌经贸合作快速发展，投资和经济技术合作积极推进。访问期间，两国领导人将就加强高新技术、基础设施、资源开发等领域合作深入交换意见。双方将签署一系列合作文件。

三、关于出席东亚合作领导人系列会议

陈晓东表示，当前东亚地区形势总体稳定，区域合作蓬勃发展，中国—东盟合作深入推进，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判取得积极进展。朝鲜半岛局势有所缓和，南海形势趋稳向好。同时，世界经济下行压力加大，单边主义和保护主义蔓延，有关热点问题时有升温，为东亚形势增添复杂因素。

在此背景下，中方期待领导人系列会议聚焦务实合作，携手应对经济下行压力，提振东亚发展势头；聚焦多边主义和自由贸易，推动实现更高水平的经济融合；聚焦对话协商，妥善管控分歧，就地区形势和热点问题建设性交换意见。李克强总理将阐述中方对东亚合作的政策主张，提出各机制下深化合作的20余项新倡议。

李成钢表示，本次东亚合作领导人系列会议将凝聚共识、深化合作，推进区域经济一体化，推动实现地区共同繁荣和发展，在坚持多边主义和自由贸易、共同建设开放型世界经济方面发出积极信号。

四、关于访问泰国

陈晓东表示，泰国是中国的传统友好邻邦，“一带一路”合作重要伙伴。此访是李克强总理时隔6年再次正式访泰，对于进一步增进中泰传统友好、深化互利合作，推动两国关系取得更大发展具有重要意义。访问期间，李克强总理将同泰方领导人就两国关系与合作深入交换意见。双方将共同发表两国政府间联合新闻声明，并签署科技、电子商务等领域合作文件。

李成钢表示，中泰双边贸易、投资等领域合作发展迅速、成效显著。访问期间，双方将就推动共建“一带一路”高质量发展，加强贸易投资、基础设施、互联互通等领域合作广泛深入交换意见。李克强总理此访将有力促进两国全面合作，推动中泰经贸关系发展迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 03 版）

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