“药食同源”：落实健康中国战略的一个优秀成果

人类生存的课题是永久的课题。如何健康生存更是人们需要终身认真思考的重要议题。实施大健康工程不仅仅指病有所医，更重要的是从根本上预防疾病，食疗是中国自古以来行之有效的预防疾病的方法。10月25日，中国“药食同源”研究成果在京发布，与会嘉宾围绕药食同源进行了深入研讨。

中国社会科学院哲学研究所副所长张志强指出， “药食同源”一词暗含着广大人民群众对美好生活的向往，人民群众在实现基本温饱、小康之后，有着更高标准、更高质量生活的要求。因此，“药食同源”不是一个简单的饮食疗法的问题，我们要思考和研究其对广大人民群众未来生活的意义，站在更高的高度进行研究。“药食同源” 是中华民族优秀哲学智慧的结晶，背后有着深刻的哲学理论支撑。药就是食，食就是药，体现了中华优良传统广阔看待问题的视野，即不是以一种机械的物理观思生活，而是要充分注意到社会的普遍联系。深入研究“药食同源”，结合现代人的饮食生活习惯，找到一套适合当代普遍有效的方法，成为落实健康中国战略的一个优秀成果。

国家前瞻产业研究院发布的大健康产业市场前瞻与投资机会的分析报告显示，大健康产业2020年规模可达8万亿元。大众追求健康，人民追求幸福，“药食同源”已经成为时尚。中医药学是一个伟大的宝库，也是健康的宝库。

中国社会科学出版社总编辑助理、重大项目智库成果出版中心主任王茵指出，中医药文化以其独特的魅力影响着人类医学的发展方向，也是传播中国声音、讲好中国故事、振奋中国精神、提升软实力的重要载体。中医药不仅要做强，还要进一步做大，在食疗、食养方面发挥更大的作用，在进一步提升中国人民的生活质量方面作出更多贡献。

中国社会科学院食品药品产业发展监管中心主任张永建指出，根据中国经济社会发展，发展健康产业、推进健康中国建设等被提出，我们可以看出中国健康产业的发展窗口机遇已经打开，健康产业一定能够成为中国经济发展的新引擎和新动力。

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