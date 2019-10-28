“齐鲁号”欧亚班列布达佩斯—济南国际货运回程首发仪式在布达佩斯举办

人民网布达佩斯10月26日电（记者 于洋）“齐鲁号”欧亚班列布达佩斯—济南国际货运回程首发仪式26日在匈牙利中欧商贸物流合作园区成功举行。首次开行“齐鲁号”欧亚班列，标志着匈牙利再添一条国际物流联运通道，架起了进出口物资外运的快捷、高效物流通道。同时，有助于匈牙利与“一带一路”沿线国家紧密相连，形成国际贸易、国际物流通道，构建全方位开放新格局。

中国驻匈牙利大使段洁龙在致辞中表示，今天的活动对进一步密切中匈、中欧经济联系意义深远。对“齐鲁号”欧亚班列首列返程表示热烈祝贺。“齐鲁号”欧亚班列成为山东国际物流贸易的“直通车”、外向型经济发展的“加速器”，为中欧陆海快线建设和发展注入“新动能”，不断推动中匈经贸关系高质量发展，为中匈关系作出更大贡献。

匈牙利创新科技部国务秘书莫舒茨·拉斯洛说，2018年，匈牙利生产企业的63万集装箱运输量中，绝大多数是通过铁路到达或离开匈牙利的，匈牙利和中欧铁路基础设施的不断发展可能使我们的服务产品对在中国和欧洲之间运输货物的承运人及其运输公司更具吸引力。

山东省副省长任爱荣代表山东省人民政府，对回程班列的顺利开通表示热烈祝贺，向长期以来关心鲁匈交流合作的各界人士表示衷心感谢。她介绍到，“齐鲁号”自去年10月31日运行以来，已经累计开行超过900列，成为山东参与“一带一路”建设、深化与沿线国家经贸合作的重要载体。开通布达佩斯至济南回程班列，是推动“一带一路”倡议同匈牙利“向东开放”战略深度对接的具体举措，预示着会有更多匈牙利优质商品进入山东市场，是鲁匈经贸往来合作优化升级的重要标志。

回程仪式结束后，任爱荣副省长一行在使馆经商处刘波参赞的陪同下，考察了中欧商贸物流合作园区的跨境电商海外仓，听取了园区首席执行官吴江的汇报。

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