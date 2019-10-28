外交部:施压和制裁解决不了朝鲜半岛问题

人民网北京10月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

全文如下：

一、应中共中央政治局常委、国务院副总理、中国和哈萨克斯坦合作委员会中方主席韩正邀请，哈萨克斯坦第一副总理、委员会哈方主席斯迈洛夫将于11月4日来华同韩正副总理共同主持召开中哈合作委员会第九次会议。

二、应国家副主席王岐山邀请，南非共和国副总统马布扎将于10月30日至11月3日对中国进行正式访问，并同王岐山副主席共同主持中南国家双边委员会第七次全体会议。

三、应国务委员兼外交部长王毅邀请，厄瓜多尔共和国外交和移民事务部长何塞·瓦伦西亚将于10月30日至11月4日对中国进行正式访问。

问：美国总统特朗普宣布“伊斯兰国”头目在美军开展的特别行动中身亡。该组织此前对中国带来过直接威胁，并曾杀害中国公民。中方对其头目死亡有何评论？

答：我们非常关注这一最新进展。恐怖主义是国际社会公敌。中国也是恐怖主义的受害者。中国历来反对一切形式的恐怖主义，并积极参与国际反恐斗争。中方主张，国际社会应进一步加强合作，共同打击恐怖主义。中方认为，反恐应标本兼治，努力消除恐怖主义滋生的土壤。

问：据报道，27日，朝鲜劳动党副委员长金英哲发表声明称，美方无视朝方呼吁其采取对朝新策略，而是对朝施压。我们也注意到，近来朝方就半岛问题多次表态并提及朝美谈判的年底期限及联合国对朝制裁。中方对此有何评论？

答：我们一直密切关注朝鲜半岛形势动向，注意到各方近期相关表态。

中方始终主张，半岛问题只能通过政治对话和平解决。我们希望美朝双方保持对话接触，坚持相向而行，积极寻找能解决各自关切的有效办法。

我们同时认为，施压和制裁解决不了问题。安理会应当根据决议的规定并结合半岛局势的积极进展，适时启动决议可逆条款的讨论。

当前半岛形势处于重要时期，有关各方应共同维护来之不易的缓和局面和对话势头，推动半岛问题政治解决进程，为早日实现半岛无核化和地区长治久安作出积极努力。中方也愿意继续为此发挥建设性作用。

问：你刚才宣布了厄瓜多尔外长将访华的消息。能否提供更多关于此访的信息？

答：瓦伦西亚外长此次访华是今年中厄两国间一次重要交往。访问期间，国家副主席王岐山将礼节性会见瓦伦西亚外长，王毅国务委员兼外长将同他举行两国外交部第八次政治磋商。双方将全面梳理两国关系，探讨落实两国元首重要共识，并就共同关心的其他问题深入交换意见。我们相信此访将推动中厄全面战略伙伴关系与友好务实合作迈上新台阶。除北京外，瓦伦西亚外长还将访问上海和西安。

问：关于英国货车39人死亡的案件，你能否提供一些最新的情况？

答：截至目前，英国警方仍在对此案进行调查，并且已经对外介绍了有关的进展情况。英国警方仍然表示，尚无法确认遇难者的国籍。

中国驻英国使馆也一直与英方保持着密切的联系，要求英方提供更多有效信息，以便进一步核实遇难者身份。

这里我还要再次强调，无论遇难者来自哪里，这都是一起非常不幸的悲剧，我们为此感到痛心。

非法移民和人口贩运问题是世界各国共同面临的全球性挑战，需要国际社会合力应对，共同打击。中方愿同各方一道，积极为此作出努力。

问：当地时间10月25日，玻利维亚最高选举法院发布大选100%计票结果，执政党“争取社会主义运动”候选人、现任总统莫拉莱斯得票率47.08%，反对派“公民社群”候选人梅萨得票36.51%。莫拉莱斯总统已宣布获胜当选，反对派则指责选举舞弊，要求举行第二轮投票，并号召民众游行抗议。中方对此有何评论？

答：中方尊重玻利维亚人民的选择，尊重玻利维亚大选结果，希望玻利维亚有关各方依法和平解决分歧，保持社会稳定。中方也呼吁国际社会尊重玻利维亚主权，尊重玻利维亚人民自主作出的选择，不要干涉玻利维亚内政。

问：有一些猜测，只是猜测，可能有疑似越南公民的遇难者持有伪造的中国证件，并有可能通过中国进入欧洲。中国政府是否有任何证据表明这一情况属实？中方是否直接同越南方面讨论过这一问题，或者越方是否向中方寻求更多信息？

答：刚才我已经介绍过了，截至目前，英国警方仍在对此案进行调查，仍然表示尚无法确认遇难者的国籍，他们也没有向中方提供更多的信息。

至于你说的所谓的“猜测”，我不知道这种“猜测”的依据是什么。我们也希望有关方面在关注这起事件的时候，要以事实为依据，不能先入为主，也不能主观臆测。

这里我愿指出，中国驻越南使馆也在同越南有关部门保持着密切的联系。

问：当地时间10月27日，阿根廷“全民共识”候选人费尔南德斯当选新一届总统，中方对此有何评论？

答：中方祝贺费尔南德斯先生当选阿根廷新一届总统。相信在他的领导下，阿根廷国家建设和发展将取得新的成就。

中阿互为全面战略伙伴。建交47年来，两国关系持续深入发展，各领域合作成果丰硕。中方高度重视中阿关系，愿继续同阿方一道，努力推动两国全面战略伙伴关系健康稳定向前发展，更好造福两国人民。

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