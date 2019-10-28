新华社伦敦10月26日电 专访：“中国能够在全球治理方面给世界带来新的经验和启示”——访英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克

新华社记者梁希之

“我对中国的未来发展感到乐观，中国能够在全球治理方面给世界带来新的经验和启示。”在前往中国参加2019年“读懂中国”广州国际会议前，英国剑桥大学高级研究员马丁·雅克接受新华社记者采访时这样说。

十年前，当西方学界主流观点预测中国的发展模式将随着经济增长而变得更像西方时，雅克在其著作《当中国统治世界》中准确预测中国将沿着一条不同于西方的独特发展道路不断巩固经济实力。

如今，这本书被翻译成15种语言出版，销量达35万册。

雅克认为，中国在经济社会发展方面取得举世瞩目的成就，是可被写入世界历史的奇迹。“现在，中国正在用一种全新方式去思考自己和世界的关系，提出自己的治国理政思想和全球治理方案。”

他说：“我对中国的未来并不担心，我所担心的是西方的未来。西方国家尤其是美国是接受中国崛起以及适应中国在国际体系中的新位置，还是企图遏止甚至破坏中国崛起？如果是后者，那将是极其糟糕的情况。”

雅克认为，不少西方学者对中国的了解相比以前有所加深，他们承认中国经济发展非常强劲，也会谈论近年来经济增速放缓的情况，但是这些了解仍然不够。

他说：“西方认识中国的困难之处在于试图以西方的视角来理解中国，然而这根本不可能真正读懂中国。中国和西方相比非常的不同，历史不同、文化不同，必须用中国术语来理解中国，这还需要付出更多努力。”

雅克相信，中国将发展成为一个与众不同的全球大国，在发展模式、规范准则和价值体系等方面都有别于西方模式，“世界应该以中国的视角来理解中国”。

雅克说：“解决气候变化的唯一办法就是全世界一起携手共同面对。如果我们不在一起合作，我们的共同命运将非常悲惨。中国拥有强大的实力，而且也有很强的全球观念，对应对气候变化提出了很多积极的想法。”

雅克认为，“一带一路”倡议是中国对外关系的重要组成部分，反映了中国的一种世界观。“中国未来将会越发积极主动，国际秩序将因中国的推动而发生变化。这种变化不是爆炸式的，而是渐进式的。”

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