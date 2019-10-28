新华社里斯本10月27日电 新闻分析：葡萄牙新政府面临巨大挑战

新华社记者温新年 赵丹亮

葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔领导的社会党少数党政府26日正式宣誓就职。此间分析人士认为，尽管社会党在本月初的议会选举中获得了比4年前更多的民众支持，但新政府面临的挑战仍不容小觑。

在26日的新政府成员就职仪式上，葡萄牙总统德索萨指出，目前欧洲和世界的局势与4年前相比大不相同，更加复杂多变难以预测，而且葡萄牙人民的期望值提高了，但政府可动用的资源却减少了，这一切都预示着新政府将面临更大的挑战。

在本月初举行的议会选举中，科斯塔领导的葡萄牙社会党获得议会230个议席中的108席，但未获得议会多数议席，只能组建少数党政府。

分析人士在接受新华社采访时说，上届社会党政府取得了骄人的经济成就，这是社会党成功连任的重要因素，但如何在未来4年任期内保持经济高速增长是一件艰巨的任务。他们还担心，如果欧洲经济特别是德国经济出现衰退，势必将对葡萄牙经济产生严重影响。

里斯本政治学研究所研究员平托认为，新政府将会继续执行原来的预算合并政策，但如何协调左翼盟友关于加大对国家卫生医疗体系的投入、恢复养老金制度和提高最低工资的要求，将是新政府经济政策必须面临的问题。

里斯本社会科学研究所研究员兼媒体和政治学教授萨尔加多表示，新政府将不得不在降低预算赤字和增加公共投资以维持经济增速之间做出取舍，而要增加公共投资，就很难完成降低赤字的目标。

此外社会党获得议会选举胜利的另一个重要原因就是上届政府实现了政局稳定。萨尔加多认为，新政府此次改变了之前与左翼联盟和葡萄牙共产党正式签署书面合作协议的做法，而采取针对不同法案进行临时个案处理，将会使社会党在议会付出更大的政治成本，也会使社会党面临来自议会内其他政党更大的压力。平托则认为，右翼政党在议会中没有太大空间，不会构成威胁，社会党政府的施政纲领和预算案能够顺利获得议会通过，至少在未来2年内政局将会稳定。

分析人士还指出，新政府增设了两个部即国土团结部、国家现代化和公共管理部，说明科斯塔对内陆城市空心化问题、社会不平等现象和政府机构办事效率低下等长期困扰葡萄牙的社会问题有清醒的认识。但是要根除这些问题，难度很大，毕竟政府能够动用的资源不多。

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