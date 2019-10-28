新华社布宜诺斯艾利斯10月27日电 （国际观察）大选结果反映阿根廷社会迫切求变

新华社记者倪瑞捷

阿根廷中左翼总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯在27日举行的总统选举投票中得票率超过45%，战胜现任总统毛里西奥·马克里，成功当选新一届总统。

分析人士指出，此次大选结果体现出阿根廷民众迫切求变的心理，费尔南德斯的主张受到选民欢迎。目前阿根廷经济深陷困境，费尔南德斯的执政之路将挑战重重。

赢得民心

近年来阿根廷经济表现不尽如人意，连续的经济衰退导致中产阶级减少，失业率和贫困率增加。分析人士指出，民众看到马克里坚持的“市场派”政策未能奏效，期待下一届政府能够采取更为有效的政策，带领阿根廷走出经济困境。

费尔南德斯认为，开放而不加管制的市场将加剧阿根廷经济风险。他主张实行外汇管制，加强国家对经济的干预力度，建立一套限制投机资本的法规。

此外，费尔南德斯还提出保护劳动者权益，维护阿根廷本土产业和中小企业的利益，反对公共服务涨价，力求民众收入水平能够稳步增长。

阿根廷圣马丁大学社会学家巴勃罗·内米尼亚表示，民众的不满情绪主要与收入减少有关，而费尔南德斯的竞选主张正是要恢复民众的工资水平。

阿根廷国家科学技术研究委员会研究员乔治利娜·洛萨认为，民众看到了现任政府奉行自由主义的弊端。虽然工商界普遍支持马克里，但费尔南德斯得到了拥有更多人口基数的中下层民众支持。

此外，费尔南德斯出色的履历也帮助他在大选中赢得了不少选票。他是布宜诺斯艾利斯大学的法学教授，曾于2003年至2008年担任阿根廷政府内阁首席部长。出任内阁首席部长期间，正值阿根廷遭遇经济危机，费尔南德斯通过与国际货币基金组织谈判，帮助阿根廷走出了债务违约的阴影，为阿根廷经济多年持续高速增长做出了重要贡献。

分析认为，费尔南德斯的经济政策主张虽然带有明显的左翼色彩，但他绝非激进派，他可能会以一种温和的方式限制投机资本对阿根廷的冲击，希望让阿根廷获得真正有利于自身发展的投资。

多重挑战

尽管费尔南德斯以较大优势赢得了选举，但12月正式就职后，这位新总统将面临多重治理挑战。

首先是稳定金融市场。费尔南德斯8月在总统选举初选中大获全胜后，受可能采取的管制措施影响，阿根廷金融市场震荡多日，阿根廷比索对美元汇率一度贬值超过20%。此次费尔南德斯赢得大选可能会引发更大的市场波动，稳定金融市场迫在眉睫。

其次是兑现民生方面的竞选承诺。费尔南德斯承诺当选后将尽快提高薪资水平、改善民生，但无论是补贴公共服务还是增加其他福利，都需巨额财政支持。目前阿根廷外汇储备紧张，央行采取紧缩的货币政策以控制通胀，费尔南德斯政府的“生钱”本领将备受考验。

第三，解决债务问题也是新总统的紧要任务。阿根廷是拉美地区债务负担最重的国家之一，截至2018年年底，阿根廷公共债务占国内生产总值的比重已经超过80%。阿根廷的债务清偿能力在很大程度上取决于大宗商品价格和国际贸易形势。费尔南德斯就任后需要立即与国际货币基金组织就延长部分债务偿还期限等展开磋商。

总而言之，费尔南德斯需要“做大经济的蛋糕”，在增加国家财政收入的同时，给民众带来实惠。当下许多国际评级机构纷纷下调阿根廷信用评级，外国投资者因为潜在风险采取谨慎态度，阿根廷新政府需要设法恢复外界信心。

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