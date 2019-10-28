综合消息：国际社会认为巴格达迪之死不代表“伊斯兰国”被消灭

新华社北京10月28日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普27日宣布，极端组织“伊斯兰国”最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪已在美军在叙利亚的一次军事行动中自杀身亡。国际社会认为，巴格达迪之死虽是打击“伊斯兰国”的一大进展，但这一极端组织并未因此被消灭，全球反恐局势依然严峻。

英国首相约翰逊在社交媒体上说，巴格达迪之死是反恐斗争中的一个重要时刻，但打击“伊斯兰国”的战役还没有结束。英国将与联盟伙伴一同努力，以永久消灭其恐怖活动。

法国总统马克龙在社交媒体上说，巴格达迪之死对“伊斯兰国”造成了重大打击，但这只是一个阶段性事件。法国将与国际联盟伙伴继续进行反恐斗争，直至彻底击败这一极端组织。

据报道，法国内政部长卡斯塔内已致信法国警方表示，巴格达迪死后可能带来密集的极端主义宣传攻势，从而引发报复行为，呼吁警方加强戒备。

美国众议院议长佩洛西发表声明说，巴格达迪身亡虽意义重大，但这不代表“伊斯兰国”的灭亡，在叙利亚以及全球其他地区仍有众多该组织的武装分子企图散播影响并实施恐怖活动。

俄罗斯国家杜马（议会下院）防务委员会副主席什韦特金表示，尽管斩首行动会对恐怖组织形成有效破坏，但会有其他人接替被消灭的指挥官。应当打击的不仅是头目，而是整个“伊斯兰国”组织。美国对恐怖分子进行区分对待，在反恐时进行的是选择性的打击，利用他们来实现自己的目的。

俄罗斯战略研究所近东和中东中心主任弗拉基米尔·菲京说，美国宣布消灭巴格达迪的时机正赶上美总统大选选前造势活动。特朗普需要将自己标榜为反恐领导者和胜利者。华盛顿还希望凸显其在叙利亚的主导作用，美军将继续留在叙利亚，控制部分油田并防止其落入叙政府手中。

伊朗政府发言人拉比埃在社交媒体上发文说，杀死巴格达迪并不能终结“伊斯兰国”及其意识形态，正如“基地”组织头目本·拉丹之死并未能根除恐怖主义一样。

以色列中间党派蓝白党领袖本尼·甘茨发表声明说，反恐斗争需要责任、忍耐和决心。巴格达迪之死并不意味着与恐怖主义斗争的终结，与恐怖主义的斗争不是与某一个人的斗争，是漫长而不容妥协的。

科威特副外交大臣哈立德·贾拉拉对媒体表示，有分析表明巴格达迪之死可能会引起恐怖分子的报复行动，科威特将与中东地区内的情报和安全机构进一步加强协调和磋商。

伊拉克政治分析人士纳齐姆·朱布里说，巴格达迪身亡虽然将进一步打击“伊斯兰国”残余武装的士气，但目前仍有大量追随者受极端思想蛊惑，恐怖主义的根源尚未根除。清剿残余武装、挫败可能的报复行动仍将是伊拉克军方长期的挑战。“伊斯兰国”仍具发动恐怖袭击的能力，也仍将是长时间内全球安全的主要威胁。（参与记者：刘洋、刘晨、刘品然、张淼、尚昊、吕迎旭、王薇、聂云鹏、易爱军、潘晓菁）

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