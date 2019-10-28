美军神秘空天飞机在轨飞行两年多后返回地球

新华社华盛顿10月27日电（记者周舟）美国空军的神秘空天飞机X-37B于27日成功返回地球，创纪录地在轨飞行780天。这已是X-37B第五次完成太空任务，外界对相关任务的真实意图一直猜测不断。

美国空军27日发表声明说，X-37B已于当天凌晨3时51分（北京时间15时51分）在佛罗里达州肯尼迪航天中心成功着陆。美国空军部长芭芭拉·巴雷特在此声明中表示，X-37B继续展示了可重复使用的空天飞机的重要性，提高了美国的太空能力。

X-37B是波音公司制造的无人驾驶空天飞机，外形与航天飞机类似，但体积约为航天飞机的四分之一，部分电力来自太阳能。这种飞行器由火箭送入太空，返回时则像飞机那样在跑道上滑行降落，可重复使用。

自2010年首飞以来，X-37B已执行5次在轨飞行任务，每次任务时间都在延长，分别超过200天、400天、600天和700天。始于2017年9月7日的第五次飞行将其总计在轨飞行天数增至2865天。

声明援引美国空军快速能力办公室主任兰迪·瓦尔登的话说，X-37B不断突破极限，它不仅实现了迄今最长的一次飞行，还成功完成了所有任务目标，包括开展空军研究实验室的实验、释放小型卫星等。

声明说，X-37B项目的独特之处在于它可以在太空中测试新系统并将其带回地球，使美国更高效地发展太空能力，维持其在太空领域的领先地位。

由于美国空军就X-37B项目披露的信息有限，外界对X-37B在太空到底做了什么一直猜测纷纷。有人认为它是秘密的太空武器，也有人认为它是太空间谍活动的平台。

声明还说，美国空军计划于2020年第六次发射X-37B空天飞机。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)