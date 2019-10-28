俄罗斯谴责美国调兵叙利亚油田

俄罗斯国防部一名发言人26日指认美国向叙利亚东部油田派遣作战人员无意打击恐怖组织，而是为了控制叙利亚石油资源，是“土匪”行为。

俄国防部同一天发布卫星情报图像，试图证明美军士兵为走私叙利亚所产原油“保驾”。

【批“土匪”】

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫26日在首都莫斯科告诉媒体记者，美方向叙利亚东部油田派兵是由一国政府主导、针对他国的“土匪行动”。

“美国政府正在做的事情，即利用部队夺取并控制叙利亚东部油田，是由政府主导的土匪行动。”

在科纳申科夫看来，美军派兵控制叙利亚油田“与美国政府所宣扬的打击恐怖主义口号相距甚远”。

美国总统唐纳德·特朗普在土耳其军队9日采取越境行动以前宣布从叙利亚北部撤军。五角大楼后续确认驻叙美军暂时撤到伊拉克，25日宣布将向叙利亚东部油田派遣作战人员，以防极端主义组织“伊斯兰国”卷土重来并夺取对油田的控制。

叙利亚媒体26日报道，美军一支车队从伊拉克返回叙利亚东北部哈塞克省。

【示“走私”】

俄罗斯国防部同一天发布卫星图像，附以一份声明，说明“在叙利亚开采的大量原油被输送到国外加工，美国军队提供可靠保障”；“伊斯兰国”在叙利亚遭剿灭前后，这种情况都发生过。

科纳申科夫说：“美方军事人员和私人保安企业雇员保护下，卡车从叙利亚东部油田把石油走私到其他国家。一旦车队遭遇袭击，美军特种部队和空军会立即介入。”

按俄方国防部的说法，石油走私贩每月牟利超过3000万美元。

科纳申科夫强调，叙利亚的碳氢化合物资源不属于“伊斯兰国”，同样不属于打击“伊斯兰国”的美国人，“只属于阿拉伯叙利亚共和国”。他指认美国政府奉行“双重标准”，一方面制裁向叙利亚提供石油产品的本国和他国企业，另一方面“在叙利亚开采石油”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫24日敦促留驻叙利亚的美国军队离开，认定“只有受叙利亚政府邀请的俄军部队才算合法驻留叙利亚”。

应叙利亚政府邀请，俄罗斯2015年9月派军队进驻叙利亚，协助叙利亚政府军打击极端主义武装，帮助收复大片失地。俄罗斯宪兵现在驻守叙土边境，与叙利亚边防人员联手，协助土方视为“眼中钉”的叙利亚库尔德武装撤至距离边界30公里以外的区域。（杜鹃）（新华社专特稿）

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