详讯：阿尔韦托·费尔南德斯当选阿根廷总统

新华社布宜诺斯艾利斯10月27日电（记者倪瑞捷）据阿根廷国家选举委员会27日晚公布的计票结果，中左翼反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯在当天举行的总统选举中获胜，当选下届总统。

根据92.83%选票的统计结果，在野党“全民阵线”候选人费尔南德斯与前总统克里斯蒂娜组成的竞选组合获得47.88%的选票。根据宪法，费尔南德斯当选总统，克里斯蒂娜当选副总统。现总统马克里得票率为40.6%。

当天的投票有序平稳。阿根廷出动9万多名士兵和警察维持全国选举秩序。

费尔南德斯与克里斯蒂娜当晚在布宜诺斯艾利斯庆祝胜选。马克里当晚已发表讲话承认败选。

费尔南德斯曾两次出任内阁首席部长（总理），帮助阿根廷走出了2001年经济危机，实现连续多年经济高速增长，2008年辞职后便较少参加政治活动。

总统就职仪式将于12月10日在玫瑰宫举行，总统任期4年。

阿根廷27日举行大选投票，除选举产生新一届总统与副总统外，同时还选举出130名众议员和24名参议员。

根据阿根廷宪法，在第一轮投票中，总统候选人获得超过45%的选票，或得票率超过40%且领先第二名10个百分点以上即获胜。否则，获得选票最多的前两名候选人将进入第二轮角逐。

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