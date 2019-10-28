巴西国会巴中议员阵线主席：中国发展成就值得巴西参考

巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托

人民网北京10月28日电（鲁扬 古娜 实习生张睿） 随同巴西总统雅伊尔·博索纳罗访华的巴西国会巴中议员阵线主席皮纳托日前接受人民网专访表示，中国在民生、反腐和发展领域所作出的成就，对巴西具有重要的参考意义。

谈及博索纳罗总统对中国的成功访问，皮纳托表示，博索纳罗访华在两国间引发了广泛的讨论，这是一个积极的信号，能够促进中巴双方共同前行。他认为，两国领导人对话进一步加深了中巴政府间的友谊，使两国关系更加紧密。

皮纳托认为，中国是巴西重要的战略合作伙伴，特别是在粮食安全领域，中巴两国都是世界的“大粮仓”，两国相互依存、互惠互利。在巴西北部、东北部各州，中国的投资给巴西的农业带来了很大的帮助。他认为，尽管两国政治体制不同，但中国在民生、反腐和发展领域所作出的成就，对巴西具有重要的参考意义。

在中巴建交45周年之际，双边贸易额已突破千亿美元大关，且双边投资仍在持续增长。皮纳托将中巴两国关系比作“一段正在开始并走向婚姻的恋爱” 。“中国对我们的产品有需求，我们也需要中国的投资”。

皮纳托肯定了中国在过去数十年里对世界经济和贸易产生的巨大影响。他表示，中国在历史上曾经饱受苦难，如今蓬勃发展，成为当今世界第二大经济体，不仅同巴西，中国同整个拉丁美洲的合作前景都很良好、潜力巨大。

除了传统合作领域，近年来，中巴两国在足球领域的交流也日益增加。皮纳托认为，足球可以成为连接两国人民友谊的重要纽带，巴方愿在这一领域同中国加强交流和合作。“对两国而言，中巴足球学生间的交流未来可期，相信通过足球，我们的下一代之间会比我们更加亲近”，皮纳托充满期待。

对于巴西政府提出的将对赴巴旅游和经商的中国公民开放免签待遇，皮纳托认为这是一项积极的举措，尤其对旅游业意义重大。对中国而言，巴西旅游业发展前景巨大，他相信今后将有更多的中国人来到巴西旅游或经商。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)