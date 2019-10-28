德媒评出欧洲七大失败景点，《蒙娜丽莎》、伦敦眼在列

【环球时报综合报道】“这些欧洲‘网红景点’令人失望!”德国《旅游书》杂志27日报道，德国著名新闻杂志《焦点》周刊近日评出了“欧洲七大失败景点”。榜单上大多是众所周知的欧洲地标性景点，你有去打过卡吗？

《蒙娜丽莎》：全球每年有超过1000万游客冲着这幅达·芬奇名画来参观巴黎卢浮宫。不过报道坦言，当你站在这幅杰作前时，会相当失望。因其尺寸仅为77x53厘米，且总是被人层层包围，许多人几乎没机会看到整幅油画。

小美人鱼铜像：没错，位于市中心的小美人鱼是哥本哈根的象征。不幸的是，坐在水边石头上的铜像非常小，只有约1.5米高，而且还不是真品。

兰布拉大街：巴塞罗那的步行街全长1.3公里，从加泰罗尼亚广场延伸到港口，两边有无数的商店、咖啡馆、餐馆及街头表演者。可惜的是，这条大街充斥着骗子和小偷，他们只对如何从游客口袋里掏钱感兴趣。

伦敦眼：其实就是一个摩天轮，现在几乎每个大城市都有这种景点。伦敦眼不仅票价昂贵，而且游客太多，通常容纳28人的吊舱要装32人，挤在中间的人几乎看不到窗外的城市景观。

查理检查站：冷战时，这里是由西方盟军控制的从西柏林到东柏林的三个过境点之一，苏联和美国的坦克曾在此对峙。近年历史氛围减少，越来越成为一个媚俗的商业景点。

杜莎夫人蜡像馆：许多游客都会去参观，排队的人非常多，门票也要25英镑。实际上，馆内许多展品都是仿制品。而且这个博物馆在全球都有分支机构，根本无须花大钱在伦敦看。

撒尿小童雕像：坐落在布鲁塞尔著名步行街上的撒尿小童，身高约53厘米，甚至常会被游客不经意忽略掉。而且这个雕像也不是真的——当前版本是1965年的副本，原版在博物馆里。

《焦点》周刊指出，这些景点尽管令人失望，但在一定意义上都是所在城市乃至国家的象征。游客到此一游，更多是一种象征意义。(青木)

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