《赖阿芳镜头下的清代中国》将在美国举办世界首展

人民网纽约10月27日电（记者李晓宏）19世纪中国摄影师个展《赖阿芳镜头下的清代中国》将于2020上半年在美国康奈尔大学约翰逊艺术博物馆举办世界首展。

赖阿芳1859年在香港开启摄影生涯。他开办的阿芳照相馆营业近一个世纪，其艺术理念及审美情趣根植于中国传统艺术，并对后世中国影像工作者产生深远影响。

《赖阿芳镜头下的清代中国》即将展出的60幅摄影作品全部来自美国史蒂芬·洛文希尔私人收藏，展期将历时130天，从2020年2月6日开始至6月14日结束。据洛文希尔介绍，这些作品有的展现了晚清时期中国城市如香港、广州、北京、上海、福州和厦门的奇丽景观，有的则是记录了当时各色人等的重要早期肖像。通过赖阿芳的视角，观众可以一窥19世纪的中国人物、风景、城市、建筑、历史遗迹以及文化风貌。

除了在约翰逊博物馆的展览，康奈尔大学图书馆手稿缮本典藏部的展示厅 (Rotunda Gallery) 还将展出《街头巷陌：赖阿芳与托马斯·查尔德的十九世纪中国摄影摄影展》。作为首个以19世纪中国城市街景为主题的摄影专题展，该展览将展出赖阿芳与托马斯·查尔德的镜头中所记录的北京、香港的街道文化。自19世纪下半叶摄影问世以来，街道摄影逐渐成为独树一帜的摄影门类。赖阿芳和托马斯·查尔德都以自己在中国居住过的城市为主题拍摄了系列作品，这些作品以专题相册的形式被整理成街道摄影作品集。来自赖阿芳和托马斯·查尔德拍摄的关于北京和香港的街道作品集中的照片，既是上乘的艺术之作，也是窥探19世纪中国民众日常生活的万花筒。

来自纽约的史蒂芬·洛文希尔中国摄影收藏萃集了超过21,000张摄影作品，是规模最大的关于中国历史照片的私人珍藏。其中，400多张照片是赖阿芳的摄影作品。

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