关西外国语大学孔子学院举办成立10周年活动。

人民网东京10月27日电（记者刘军国）关西外国语大学孔子学院10月26日至27日举办成立10周年庆典活动。中国驻大阪总领事馆大使衔总领事李天然、日本枚方市副市长长沢秀光、关西外国语大学理事长谷本荣子、北京语言大学副校长张旺熹，北京语言大学孔子学院合作联盟的大学校长、中外方院长，还有来自日本各大学孔子学院的代表以及社会各界人士共300余人出席。

在26日庆典开幕式上，李天然对关西外大孔院在搭建中日文化交流合作平台，培养汉语青年人才，推进中日交流上取得的成绩予以高度评价。他希望孔子学院在新的起点上，坚持内涵发展、特色发展，继续开拓进取，取得新成就。

谷本荣子对孔子学院过去10年里取得的成果予以充分肯定，对未来与北京语言大学及世界各国孔子学院的紧密合作进行了展望。

庆典现场宣读了孔子学院总部副总干事马箭飞的贺词。贺词中热烈祝贺关西外大孔院成立10周年，孔子学院总部将一如既往支持关西外大孔院建设，望孔子学院能够为促进中日两国人文交流和民间友好作出新的贡献。

张旺熹代表北京语言大学为关西外大孔院送上了10周年的祝福，同时提出应继续加强各孔院之间、校际之间的协同合作，打造更高品质的孔子学院，为孔子学院在新时代的快速发展贡献更大的智慧和力量。

在关西外国语大学孔子学院10周年庆典活动期间，还举办了北京语言大学孔子学院联盟大会，邀请来自美国、英国、法国、德国、巴基斯坦、罗马尼亚等13所孔子学院合作联盟的大学校长以及孔院院长共计30多名代表参会，共同就校际交流、孔子学院建设等问题进行探讨。罗马尼亚锡比乌卢奇安布拉卡大学校长莉维亚·艾莉代表北京语言大学孔子学院联盟大学在开幕式上致辞。

第10届现代汉语语法国际研讨会也作为10周年庆典系列重要活动之一，在关西外国语大学举行。来自中国、日本、美国、法国、新加坡等国家和地区的180多名学者齐聚一堂，交流现代汉语语法研究的最新成果，展现目前国内外研究的最新动态。

27日晚，关西外国语大学孔子学院10周年庆典暨北京语言大学孔子学院联盟工作会闭幕。在闭幕式上，北京语言大学艺术团以“新潮流中国风民乐与古诗词歌曲”为主题进行了专场表演，整场演出展现了中国民族器乐的魅力和风采，以及中国古诗词的韵味，加深了日本民众对中国民族器乐、文学艺术的认识和了解。

关西外国语大学孔子学院是由北京语言大学和关西外国语大学合作创办的日本唯一一所外语类大学孔子学院。2009年12月16日揭牌成立，2010年4月1日正式投入运营。10年来，关西外大孔院坚持“服务大学，特色发展；面向社会，打造品牌”的十六字方针，注重孔院特色建设，打造孔院知名品牌，全方位推广中国文化。先后荣获“孔子学院先进个人”“先进孔子学院”“汉语考试优秀奖”等多项荣誉。（完）

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