阿拉伯媒体人眼中的兰州牛肉面:不只是手艺,更是一种艺术

人民网兰州10月27日电（记者曾书柔 张力洋）27日一大早，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班阿拉伯语团的15位资深媒体人来到鸿宾楼，体验具有百年历史的兰州牛肉面文化。

“一清、二白、三红、四绿、五黄”，面对眼前自己那碗“中华第一面”，饶是遍访各国、见多识广的阿拉伯媒体人，也掩饰不住好奇，纷纷品尝了起来。

“面条口感很好”“能尝出汤里放了很多香料”“辣得刚刚好”“非常特别，跟我们阿拉伯人吃的面条很不一样”……访学班成员们交口称赞。

埃及《消息报》外交事务部主任候塞姆对兰州牛肉面有着特殊的感情。他说：“两年前，我第一次到中国，在北京吃的第一顿饭就是兰州牛肉面。当然了，在兰州吃到的牛肉面才是最正宗的。”

鸿宾楼第四代传人马文斌亲自为“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的阿拉伯成员们演示了四种牛肉面面型的制作方法，吸引了无数镜头。“这不只是一门手艺，更是一种艺术！兰州牛肉面是兰州的名片！”《苏丹人报》记者苏珊赞叹道。

阿联酋迪拜媒体集团记者信德忍不住动手尝试。一下、两下、三下……很快，细细长长的面条在她手中飞舞。惊异的她对着同伴的镜头发表见解：“面团和得不软也不硬，手感很好，很容易成型。这种制作面条的方法太好了，很方便！”

食为天，兰州牛肉面可以联通天下。

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